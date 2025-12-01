Ηχηρό μήνυμα ενάντια στην έμφυλη βία κατά των γυναικών έστειλε το United Hellenic Women Club (UHWC) των Βρυξελλών, μέσα από το μίνι μαραθώνιο αναγνωσμάτων που μεταδόθηκε διαδικτυακά το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Με σύνθημα «ρίχνουμε φως στη βία, σπάμε τη σιωπή», η δράση συγκέντρωσε περίπου 200 συμμετέχοντες -γυναίκες και άνδρες- από κάθε γωνιά του κόσμου: Ελλάδα, Κύπρο, Βέλγιο, Ολλανδία, Aγγλία, ΗΠΑ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και άλλες χώρες. Όλοι μαζί, ένωσαν τις φωνές τους για να ακουστούν προσωπικές ιστορίες και μαρτυρίες, με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία. Αναγνώστηκαν κείμενα που μιλούν για το φόβο και τη σιωπή που βιώνουν πολλές γυναίκες, αλλά και για την αντοχή, την αξιοπρέπεια και τον αγώνα για δικαιοσύνη, σεβασμό και ασφάλεια.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν καλλιτέχνες και πολιτικοί από την Ελλάδα και την Κύπρο. Από τις Βρυξέλλες, μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών απηύθυνε η πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, Σοφία Γραμματά, ενώ ο πρέσβης της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕΕ, Ιωάννης Βράιλας, καθώς και Έλληνες ευρωβουλευτές, συμμετείχαν με την ανάγνωση κειμένων.

Η εκδήλωση εντάσσεται στη συμμετοχή του United Hellenic Women Club στην παγκόσμια εκστρατεία UNITE των Ηνωμένων Εθνών (25 Νοεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου 2025), η οποία φέτος επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της ψηφιακής βίας κατά των γυναικών.

Σε δηλώσεις της , η πρόεδρος του UHWC, Θίσβη Εκμετζόγλου, σημείωσε: «Η έμφυλη βία κατά των γυναικών, δεν έχει σύνορα και αφορά ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Ο μίνι μαραθώνιος αναγνωσμάτων πραγματοποιήθηκε για να στηρίξουμε την καμπάνια των Ηνωμένων Εθνών, γιατί η πρόληψη της βίας ξεκινά από την ενημέρωση και τον δημόσιο διάλογο. Είναι, παράλληλα, μια πράξη ενδυνάμωσης για όσους συμμετείχαν, γιατί το να μοιράζεσαι μια προσωπική ιστορία μπροστά σε μία κάμερα, δεν είναι καθόλου εύκολο».

Η μεγάλη ανταπόκριση που βρήκε αυτή η δράση, δείχνει και την ανάγκη της κοινωνίας να αφουκραστεί πάνω σε αυτή τη μάστιγγα. Ένωσε τις Ελληνίδες της Διασποράς σε διάφορα σημεία του κόσμου. Η πρόεδρος του UHWC, Θίσβη Εκμετζόγλου, ευχαρίστησε όλες και όλους που συνέβαλλαν σε αυτή την προσπάθεια και που συμμετείχαν. Τόνισε ότι «Η επιτυχία αυτή, είναι σημείο αναφοράς για την επόμενη χρονιά όπου ευελπιστούμε να πραγματοποιήσουμε και πάλι ένα Μίνι Μαραθώνιο αναγνωσμάτων». Κάλεσε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τον μαραθώνιο να συνδεθούν με την σελίδα του United Hellenic Women Club στο You Tube

Το United Hellenic Women Club, με έδρα τις Βρυξέλλες, στοχεύει στην ενότητα και την ενδυνάμωση των Ελληνίδων και Κυπρίων της διασποράς, μέσα από την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και δράσεων. Φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, όπου κάθε γυναίκα μπορεί να εμπνεύσει και να εμπνευστεί, ανταποκρινόμενη στις κοινές προσκλήσεις του εργασιακού, κοινωνικού και προσωπικού περιβάλλοντος. Μέσα από συναντήσεις, σεμινάρια, πολιτιστικές δράσεις και δίκτυα συνεργασίας, το UHWC προωθεί την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του και καλλιεργεί δεσμούς αλληλεγγύης και κοινότητας. Παράλληλα, αναδεικνύει τον ελληνικό πολιτισμό και τις αξίες του, ενισχύοντας τη σύνδεση με την πατρίδα και συμβάλλοντας στην ενεργή παρουσία των Ελληνίδων στη διεθνή σκηνή.

Για κάθε επικοινωνία και επαφή: Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://united-hellenic-women.squarespace.com– Linkedin: unitedhellenicwomen και Instagram: https://www.instagram.com/unitedhellenicwomen.club?igsh=MTQ3dHByOTJnNTUwMQ%3D%3D&utm_source=qr