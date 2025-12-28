Η Άννα Κορακάκη διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης της σκοποβολής γνωστοποίησε τα ευχάριστα νέα μέσα από ανάρτηση στα social media στις 19 Δεκεμβρίου, ενημερώνοντας ότι εκείνη και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης, περιμένουν κοριτσάκι.

Στο μήνυμά της, η Άννα Κορακάκη μοιράστηκε τη χαρά και τη συγκίνησή της, γράφοντας:

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει… δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για σένα. Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως».

Οι ευχές για τις γιορτές

Λίγες ημέρες αργότερα, η πρωταθλήτρια προχώρησε σε νέα ανάρτηση, αυτή τη φορά μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στέλνοντας τις ευχές της για τις γιορτές και ευχαριστώντας τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη που δέχθηκε.

Στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά:

«Το καλύτερο δώρο φέτος δε θα ‘ναι κάτω απ’ το δέντρο. Σας ευχαριστούμε όλες & όλους από καρδιάς για την αγάπη και τις αμέτρητες ευχές σας τις τελευταίες μέρες! Αντευχόμαστε υγεία πάνω απ’ όλα, ψυχική ανθεκτικότητα, τύχη, γέλια, αγάπη και όλα όσα χρειάζεται ο καθένας για να ‘ναι καλά κι ευτυχισμένος! Καλά Χριστούγεννα».

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Κορακάκη είχε ανακοινώσει στις αρχές του φθινοπώρου πως παντρεύτηκε τον Γιάννη Χαλκιαδάκη, με τον γάμο τους να πραγματοποιείται στις 23 Σεπτεμβρίου 2023.