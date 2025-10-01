Σε νέα ψηφιακή εποχή εισέρχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας από σήμερα 1η Οκτωβρίου, με την έναρξη λειτουργίας της καινούργιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον προγραμματισμό ραντεβού στα νοσοκομεία. Το νέο σύστημα στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ιατρικές υπηρεσίες, με ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

Οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής MyHealth App και μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης: «Στο MyHealth App θα μπουν όλα τα νοσοκομεία από 1ης Οκτωβρίου. Προσθέτουμε συν 7.000.000 ραντεβού, δηλαδή τριπλασιάζονται και τα διαθέσιμα ραντεβού και κάνουμε πολύ πιο εύκολη την ενημέρωση των ασθενών για το πού είναι τα διαθέσιμα ραντεβού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν».

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε πως: «Μέσω του MyHealth App κλείνεις ραντεβού σε συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ, από τους τρεις μήνες, είναι στις τρεις μέρες. Στο ΚΑΤ, που ήταν το πρώτο νοσοκομείο που συνδέθηκε πιλοτικά πριν μια βδομάδα στον αέρα, έχει γίνει ο χαμός, διότι κλείνεις ραντεβού σε 24 ώρες και το ΚΑΤ έδινε ραντεβού σε τέσσερις μήνες.

Άρα θα έχουμε τεράστια μείωση αναμονής και στα ραντεβού στα νοσοκομεία».

Το ΚΑΤ ήταν το πρώτο νοσοκομείο που ανέβασε τα ραντεβού του στο MyHealth App πιλοτικά, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο χρόνος αναμονής για κλείσιμο ραντεβού με γιατρό συγκεκριμένης ειδικότητας, έχει μειωθεί σημαντικά.

Γεωργιάδης: Στη διάθεσή σας η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να σας εξετάσουν δωρεάν άμεσα, γρήγορα, εύκολα

«Όλοι οι ιατροί του ΕΣΥ στη διάθεσή σας για να σας εξετάσουν δωρεάν άμεσα, γρήγορα, εύκολα. Πατάτε «Νέο Ραντεβού», μετά «ραντεβού με Ιατρό», μετά «Ραντεβού σε Δημόσιες Δομές», μετά επιλέγετε την ειδικότητα που θέλετε, μετά βάζετε τον Νομό στον οποίο ψάχνετε και το κουμπί «επόμενο» για να κάνει αυτομάτως την αναζήτηση», διευκρινίζει ο Υπουργός Υγείας, και αναφέρει ότι προστέθηκαν επιπλέον 7.000.000 διαθέσιμα ραντεβού στα 3.000.000 που ήδη προσφέρονταν συνολικά ως σήμερα μέσω των διαφορετικών τηλεφωνικών γραμμών.

Η μεγάλη μέρα για την οποία δουλεύουμε εδώ και μήνες επιτέλους έφθασε. Από σήμερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Νομίζω https://t.co/3PUArodoNB ή μέσω του my health app ή μέσω του δωρεάν τηλεφωνικού αριθμού του Υπουργείου Υγείας 1566, συνδέθηκαν και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού… pic.twitter.com/tq0VxRReTl Advertisement October 1, 2025

«Υπερτριπλασιάσαμε τα διαθέσιμα ραντεβού και τα συγκεντρώσαμε όλα σε ένα σημείο! Από την Παρασκευή θα προστεθεί ειδική επιλογή που θα μπορείτε μόνοι σας να διαλέγετε κατευθείαν και το Νοσοκομείο της επιλογής σας (τώρα φορτώνεται η σχετική επιλογή, αλλά η αναβάθμιση αυτή θέλει περίπου 3 ημέρες για να είναι ορατή στην πλατφόρμα)», αναφέρεται στην ενάρτηση που καταλήγει:

«Μιλάμε για μία μικρή επανάσταση! Ένα από τα μεγαλύτερα μου οράματα για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας από το Κράτος έγινε πραγματικότητα! Ευχαριστώ όλους μου τους συνεργάτες από το γραφείο μου, που δούλεψαν τόσο πολύ για αυτό, αλλά και την ΗΔΙΚΑ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προσωπικά τον Υπουργό κ. Παπαστεργίου».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι στα νοσοκομεία από τα 500.000 ραντεβού που γίνονταν μέχρι στιγμής το μήνα, πλέον ο αριθμός θα αυξηθεί στα 830.000 ραντεβού, σημειώνοντας ότι υπερδιπλασιάζονται με τα ραντεβού τα οποία δίνονταν στους πολίτες.

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι υπάρχει προσωπικό στα νοσοκομεία ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στον αριθμό των ραντεβού, καθώς και ότι θα μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνο αναμονής, για όλες τις ειδικότητες.