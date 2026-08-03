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Μια περιπετειώδη στιγμή έζησε η εντυπωσιακή πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς η επιβίβασή της σε πολυτελές σκάφος στη Μύκονο παραλίγο να καταλήξει σε πτώση στα νερά του Αιγαίου.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε σε απόσταση αναπνοής από το να βρεθεί στη θάλασσα, εξαιτίας των πανύψηλων υποδημάτων του οίκου Valentino, αξίας άνω των 1.000 δολαρίων, που επέλεξε να φορέσει.

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Achilles' heels! US ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle almost totters into the sea as she arrives at 'gay mecca' wearing vertigo-inducing pair of $1000 platforms pic.twitter.com/41bbjlQcQk — America Report (@Americareport24) August 3, 2026

Η 57χρονη, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, υιοθέτησε το ρόλο του μεσογειακού jet-setter φορώντας ένα αέρινο λευκό μάξι φόρεμα από δαντέλα. Πιασμένη αγκαζέ με έναν άγνωστο άνδρα, προσπάθησε το περασμένο Σάββατο να κάνει το επίμαχο βήμα από την προβλήτα του λιμανιού προς το σκάφος που την περίμενε.

Ωστόσο, οι ιλιγγιώδεις σχεδιαστικές πλατφόρμες ύψους 16,5 εκατοστών φάνηκε να την προδίδουν.

Οι φωτογραφίες της στιγμής καταγράφουν την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να ακροβατεί επικίνδυνα πάνω από το κενό και να χάνει ξαφνικά την ισορροπία της. Αμέσως, άνδρες της ασφάλειας και συνεργάτες της έσπευσαν να την πιάσουν, προκειμένου να αποτρέψουν την πτώση της στο νερό.

Ευτυχώς, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Μετά από μια σύντομη στιγμή πανικού, η Αμερικανίδα διπλωμάτης ανέκτησε το πάτημά της. Με ένα χαμόγελο ξεπέρασε το παρ’ ολίγον ατύχημα και συνέχισε την πορεία της προς το εσωτερικό του σκάφους με απόλυτη ψυχραιμία.