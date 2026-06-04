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Οι concierge πολυτελών βιλών και ξενοδοχείων θεωρούνται κομβικά πρόσωπα στη χλιδάτη ζωή της Μυκόνου, καθώς φροντίζουν για την ικανοποίηση κάθε απαίτησης εύπορων επισκεπτών από κρατήσεις τελευταίας στιγμής σε γνωστά εστιατόρια και beach bars έως πιο ιδιαίτερες επιθυμίες. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι έρχονται αντιμέτωποι με πελάτες που ζητούν «έξτρα υπηρεσίες», όπως πρόσβαση στη νυχτερινή ζωή, συνοδούς ή ακόμη και παράνομες ουσίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης στη σύλληψη ενός 25χρονου, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιούνταν ως concierge στο νησί και να εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

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Οι Αρχές, αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει το τελευταίο διάστημα, κατέληξαν στην εκτίμηση ότι ο νεαρός κατείχε ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης με σκοπό τη διανομή τους στη Μύκονο. Έπειτα από διακριτική παρακολούθηση και οργανωμένη επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του στις 3 Ιουνίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν οκτώ συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 326,5 γραμμαρίων, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή ένδειξη διακίνησης. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου διαμετρήματος 9 χιλιοστών και 21 αβολίδωτα φυσίγγια, τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά. Στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης 300 ευρώ σε μετρητά.

Οι διωκτικές Αρχές θεωρούν ότι η ποσότητα της κάνναβης προοριζόταν για διάθεση κατά την τουριστική περίοδο στο νησί, στο πλαίσιο αυξημένης ζήτησης. Η υπόθεση εντάσσεται στις στοχευμένες επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας και Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.