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Το Lío Mykonos ξεκίνησε τη λειτουργία του για το καλοκαίρι του 2026, κάνοντας πρεμιέρα με την εντυπωσιακή παραγωγή «Spectacularrr». Το παγκοσμίου φήμης cabaret club, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της μυκονιάτικης διασκέδασης, επιστρέφει δυναμικά με ένα σόου υψηλού επιπέδου που συνδυάζει χορό, μουσική, εντυπωσιακά ακροβατικά και καθηλωτική σκηνογραφία.

Η εκρηκτική εμφάνιση της Δανάης Λιβιεράτου

Στο επίκεντρο του φετινού καλλιτεχνικού σχήματος βρίσκεται η Δανάη Λιβιεράτου, η οποία έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις. Η νεαρή κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ μαγνήτισε τα βλέμματα με τη λαμπερή της παρουσία και τις φωνητικές της ικανότητες.

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Πρόκειται για την πρώτη Ελληνίδα ερμηνεύτρια που παίρνει μέρος στο συγκεκριμένο σόου. Για την ίδια, η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σπουδαίο επαγγελματικό βήμα, δίνοντάς της τη δυνατότητα να αναδείξει το ταλέντο της σε ένα πολυπολιτισμικό και διεθνές κοινό που επισκέπτεται το νησί των Ανέμων.

Το «Spectacularrr» συνεχίζει την παράδοση των εντυπωσιακών παραγωγών που έχουν καθιερώσει το Lío ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χώρους διασκέδασης του νησιού. Χορευτές, τραγουδιστές και ακροβάτες δημιουργούν ένα θέαμα υψηλής αισθητικής, με τους καλλιτέχνες να βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το κοινό.

Η εμπειρία συνδυάζει πολυτελή γαστρονομία με ζωντανή ψυχαγωγία, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ξεπερνά τα όρια ενός παραδοσιακού νυχτερινού προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση του show, ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο glamorous clubs της Μυκόνου, προσελκύοντας διεθνείς προσωπικότητες, επιχειρηματίες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Υπενθυμίζουμε ότι η 23χρονη τελείωσε το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης και παράλληλα έκανε δέκα χρόνια φωνητική. Αμέσως μετά, έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη οντισιόν, φοίτησε στο καλύτερο πανεπιστήμιο για ποπ μουσική, στο Μάντσεστερ, όπου σπούδασε μουσική παραγωγή και σύνθεση. Για το ταλέντο της μίλησε στην κάμερα του Mykonos Live TV o CEO του καταστήματος, Julio Bruno.

«Δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου να τραγουδάει στα μπουζούκια, δεν αντιπροσωπεύω αυτό το κοινό» είχε πει παλαιότερα η Δανάη Λιβιεράτου, αναφορικά με την καριέρα της στο τραγούδι.