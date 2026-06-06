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Στιγμές από τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου, με τον Τζέικ Μέντγουελ, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, περιέγραψε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Ο δημοσιογράφος, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» το Σάββατο 6 Ιουνίου, αναφέρθηκε στα συναισθήματα που βίωσε την ημέρα του μυστηρίου, τονίζοντας πως δεν συγκαταλέγεται στους γονείς που θεωρούν τον γάμο των παιδιών τους ως το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή τους.

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Όπως εξήγησε, εκείνο που είχε πάντα μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο ήταν τα παιδιά του να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους ανθρώπους, να μορφωθούν και να χαράξουν τη δική τους πορεία. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η ημέρα του γάμου ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, με το άγχος να κυριαρχεί μέχρι τη στιγμή που συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε αναλυτικά: «Ήμουν τόσο αμήχανος. Τόσο αμήχανος και φοβόμουν. Εκεί ήταν πλακόστρωτο κάτω και γλίστραγα και πήγαινα στο αβέβαιο, γι’ αυτό και η Αμαλία φόραγε χαμηλά παπούτσια. Εγώ ανήκα στους μπαμπάδες, στους γονείς γενικά, που ποτέ δεν θεώρησαν μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο παιδί, να σπουδάσει, να έχει μια μόρφωση πέρα από τις σπουδές, να τα καταφέρει στη ζωή της. Και τα κατάφερε. Ποτέ δεν είχα συζητήσει με την Αμαλία για τον γάμο. Ποτέ δεν την είπα αν θα παντρευτεί και πότε. Ούτε στην Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσονται όπως είναι, και αν είναι να παντρευτούν από έναν έρωτα, καλώς να το κάνουν, αλλιώς ποτέ. Μέσα στο αυτοκίνητο, μέχρι να την παραδώσω, δεν συζητούσαμε τίποτα, άγχος μόνο. Τη φωτογραφία που ανέβασε μέσα στο αυτοκίνητο, την τράβηξε μόνη της την τελευταία στιγμή».