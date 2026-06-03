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Νέους σοκαριστικούς ισχυρισμούς γύρω από την προσωπική ζωή και την υγεία του Μάικλ Τζάκσον φέρνει στο φως ο πρώην σωματοφύλακάς του, Ματ Φίντες, ο οποίος υποστηρίζει ότι η κόρη του τραγουδιστή, Πάρις Τζάκσον, είχε καθοριστική συμβολή σε ένα σοβαρό ιατρικό περιστατικό που φέρεται να απείλησε τη ζωή του «Βασιλιά της Ποπ» το 2003.

Ο Φίντες, που βρέθηκε στο πλευρό του Τζάκσον από το 1999 έως το 2009, μίλησε για το συμβάν στο podcast «The Art of Dialogue», περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, εκτυλίχθηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Όπως ανέφερε, ο Μάικλ Τζάκσον βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής από γιατρό, σε ένα περιστατικό που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραίο.

«Ο Μάικλ παραλίγο να πεθάνει το 2003. Ένας γιατρός του χορήγησε ένα φάρμακο και μετά βίας μπορούσε να αναπνεύσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην σωματοφύλακας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η άμεση αντίδραση της 5χρονης τότε Πάρις αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι ισχυρισμοί του Φίντες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την οικογένεια Τζάκσον ή άλλες επίσημες πηγές, ωστόσο έχουν ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους θαυμαστές του αείμνηστου καλλιτέχνη και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Paris Jackson Saved Dad Michael Jackson From 'Nearly' Dying in 2003, Claims Ex-Bodyguard: He Was 'Barely Breathing' https://t.co/erL2ya6DYa pic.twitter.com/YiCH0E49Yi — OK! Magazine USA (@OKMagazine) June 3, 2026

Σύμφωνα με τον Φίντες, η Πάρις Τζάκσον ήταν εκείνη που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε άμεσα τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στον πατέρα της: «Η Πάρις ήταν αυτή που μας το επισήμανε. Έτρεξαν να τον επαναφέρουν, αλλά ο ίδιος δεν ήθελε να καλέσουν ασθενοφόρο γιατί φοβόταν ότι η είδηση θα έκανε τον γύρο του κόσμου», υποστήριξε.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την οικογένεια Τζάκσον ή άλλες ανεξάρτητες πηγές.

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Ο Φίντες περιέγραψε επίσης τη μακροχρόνια μάχη του Μάικλ Τζάκσον με την αϋπνία, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, καθώς ο τραγουδιστής βρισκόταν αντιμέτωπος με δικαστικές διαμάχες, δημόσιες κατηγορίες και έντονη ψυχολογική πίεση.

Όπως είπε, συχνά του ζητούσε να βρει σκευάσματα για τον ύπνο που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή. Ωστόσο, ο πρώην σωματοφύλακας υποστήριξε ότι ανησυχούσε για την ποσότητα που κατανάλωνε ο τραγουδιστής.

«Μπήκα στο δωμάτιό του και σοκαρίστηκα. Έπινε το ένα μετά το άλλο. Του είπα ότι κανονικά έπρεπε να πάρει μόνο δύο κουταλάκια, αλλά εκείνος επέμενε ότι έπρεπε να κοιμηθεί επειδή είχε σημαντικές συναντήσεις το επόμενο πρωί», ανέφερε.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τζάκσον κατανάλωσε δύο ολόκληρα μπουκάλια του σκευάσματος χωρίς αποτέλεσμα και παρέμεινε ξύπνιος όλη τη νύχτα.