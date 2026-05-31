Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 60χρονου Βρετανού τουρίστα στη Μύκονο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί για ημέρες, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Ο άνδρας εντοπίστηκε ζωντανός σε εγκαταλελειμμένες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κοντά στη Χώρα, μετά από συνδυασμό μαρτυριών, ελέγχων σε κάμερες ασφαλείας και αναζήτησης του τελευταίου στίγματος του κινητού του τηλεφώνου.

Η υπόθεση του 60χρονου Βρετανού στη Μύκονο ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών εξαφανίσεων ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Κάποιες είχαν αίσιο τέλος. Άλλες, όμως, κατέληξαν σε τραγωδία, ειδικά όταν οι αγνοούμενοι είχαν κινηθεί μόνοι τους σε απομονωμένες περιοχές, μονοπάτια ή παραλίες, συχνά μέσα σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η κινητοποίηση στη Μύκονο ξεκίνησε όταν συγγενείς του Βρετανού ενημέρωσαν την Αστυνομία ότι ο άνδρας αγνοούνταν και ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Παρότι επρόκειτο για ενήλικο πρόσωπο, η υπόθεση αξιολογήθηκε ως ιδιαιτέρως σοβαρή. Οι Αρχές επικοινώνησαν με συγγενείς, ενημέρωσαν τις βρετανικές προξενικές υπηρεσίες, έλεγξαν νοσηλευτικές δομές, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις και αναζήτησαν υλικό από κάμερες.

Καθοριστικό στοιχείο αποδείχθηκε το τελευταίο σήμα του κινητού τηλεφώνου του, αν και αυτό αντιστοιχούσε σε χρονικό σημείο αρκετές ημέρες πριν από τον εντοπισμό του. Τελικά, ο άνδρας βρέθηκε μέσα σε δωμάτιο εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου για τις πρώτες βοήθειες.

Το καλοκαίρι των εξαφανίσεων

Το περιστατικό στη Μύκονο είχε ευτυχή κατάληξη. Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο σε αρκετές άλλες περιπτώσεις που σημάδεψαν την τουριστική περίοδο των τελευταίων ετών.

Η πιο γνωστή υπόθεση ήταν εκείνη του Βρετανού παρουσιαστή και γιατρού Michael Mosley, ο οποίος εξαφανίστηκε τον Ιούνιο του 2024 στη Σύμη, ενώ έκανε πεζοπορία. Η εξαφάνισή του προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και μεγάλη επιχείρηση έρευνας με συμμετοχή Αρχών, εθελοντών, drones και εναέριων μέσων. Η σορός του εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα σε βραχώδη περιοχή, κοντά στην Αγία Μαρίνα. Η υπόθεση ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει επικίνδυνη μια φαινομενικά απλή διαδρομή σε νησί, όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και ο επισκέπτης κινείται μόνος.

Λίγες ημέρες μετά, στη Σάμο, ένας 74χρονος Ολλανδός τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός, έπειτα από ημέρες αναζητήσεων. Είχε ξεκινήσει για πεζοπορία από την περιοχή του Λιμνιώνα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε δύσβατα σημεία. Η σορός του εντοπίστηκε με τη βοήθεια drone της Πυροσβεστικής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι θερμοκρασίες στο Αιγαίο ήταν ιδιαίτερα υψηλές.

Την ίδια περίοδο, ένας Αμερικανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός στη Μαθράκη, το μικρό νησί δυτικά της Κέρκυρας. Είχε δηλωθεί αγνοούμενος από τον άνθρωπο που τον φιλοξενούσε, ενώ η σορός του εντοπίστηκε σε απομακρυσμένη παραλία. Η υπόθεση καταγράφηκε ως μέρος ενός ευρύτερου κύματος εξαφανίσεων και θανάτων ξένων επισκεπτών στα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι του 2024.

Στην Κρήτη, επίσης τον Ιούνιο του 2024, Γερμανός πεζοπόρος εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα στην περιοχή των Χανίων. Είχε ξεκινήσει μόνος για πεζοπορία σε φαράγγι και, σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, είχε επικοινωνήσει με τη σύζυγό του λέγοντας ότι δεν αισθανόταν καλά. Οι διασώστες κατάφεραν να τον εντοπίσουν, αλλά ήταν ήδη αργά.

Όταν η αναζήτηση κρατά εβδομάδες

Τον Αύγουστο του 2025, η εξαφάνιση της 59χρονης Βρετανίδας Michele Bourda από παραλία κοντά στην Καβάλα προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση. Η γυναίκα εξαφανίστηκε από την παραλία Οφρυνίου, αφήνοντας πίσω προσωπικά αντικείμενα. Οι έρευνες επεκτάθηκαν στη θάλασσα και στην ξηρά, όμως η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή για εβδομάδες. Τελικά, σορός που εντοπίστηκε στη νησίδα Φιδονήσι ταυτοποιήθηκε ως δική της.

Η υπόθεση αυτή είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνες των πεζοπόρων στα νησιά, αλλά ανέδειξε το ίδιο κρίσιμο ζήτημα: όταν ένας άνθρωπος εξαφανίζεται σε τουριστική περιοχή, κάθε ώρα μετρά. Η άμεση ειδοποίηση των Αρχών, η αξιοποίηση καμερών, μαρτυριών, στίγματος κινητού και θαλάσσιων ερευνών μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Οι περιπτώσεις με αίσιο τέλος

Δεν είναι, βέβαια, όλες οι υποθέσεις τραγικές. Το 2022, στην Κρήτη, ένας 45χρονος Λιθουανός τουρίστας είχε φύγει από το ξενοδοχείο του στην Αλικαρνασσό για να αγοράσει τσιγάρα και εξαφανίστηκε. Τελικά εντοπίστηκε ζωντανός σε άλλο ξενοδοχείο, στην περιοχή της Ανάληψης Χερσονήσου, έπειτα από έρευνες της Αστυνομίας.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2021, στα Χανιά, 55χρονος Πολωνός τουρίστας χάθηκε ενώ έκανε πεζοπορία σε απαιτητικό τμήμα του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4. Για τον εντοπισμό του στήθηκε επιχείρηση από Πυροσβεστική και Αστυνομία, με τη χρήση drone. Ο άνδρας βρέθηκε τελικά στην Αγία Ρουμέλη, καταβεβλημένος, χωρίς νερό και με το κινητό του απενεργοποιημένο λόγω μπαταρίας.

Οι περιπτώσεις αυτές δείχνουν ότι η έγκαιρη κινητοποίηση μπορεί να αποβεί σωτήρια. Δείχνουν, όμως, και κάτι ακόμη: πόσο εύκολα μπορεί ένας επισκέπτης να χάσει τον προσανατολισμό του σε περιοχές που δεν γνωρίζει, ακόμη κι αν η διαδρομή μοιάζει αρχικά απλή.

Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Από τη Σύμη μέχρι τη Σάμο και από την Κρήτη μέχρι τη Μύκονο, οι εξαφανίσεις ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα έχουν συχνά κοινά χαρακτηριστικά. Οι περισσότεροι κινούνται μόνοι, σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση, χωρίς επαρκή εξοπλισμό ή χωρίς να έχουν ενημερώσει εγκαίρως κάποιον για τη διαδρομή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, η ζέστη φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο, ειδικά όταν η πεζοπορία γίνεται μεσημεριανές ώρες ή σε σημεία χωρίς σκιά και νερό.

Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, αλλά το φυσικό της ανάγλυφο κρύβει κινδύνους που συχνά υποτιμώνται από τους επισκέπτες. Μικρά νησιά με βραχώδη μονοπάτια, φαράγγια, απότομες πλαγιές και απομονωμένες παραλίες μπορούν να γίνουν παγίδες, ειδικά όταν συνδυάζονται με υψηλές θερμοκρασίες, κόπωση, αφυδάτωση ή απώλεια προσανατολισμού.

Και σε τέτοιες υποθέσεις, η απόσταση ανάμεσα στην αγωνία και τη διάσωση ή την τραγωδία, μπορεί να είναι μερικές μόνο ώρες.

