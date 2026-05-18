Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, η Κεφαλονιά στάθηκε ξανά σιωπηλή δίπλα στην οικογένειά της. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του νησιού βρέθηκαν στο μνημόσυνο για να τιμήσουν τη μνήμη της νεαρής κοπέλας, την ώρα που οι γονείς της ζητούν απαντήσεις και δικαιοσύνη. Τρεις νεαροί άνδρες παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση, ενώ το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το πρωί της Κυριακής στην Κεφαλονιά το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, της νεαρής κοπέλας που έχασε τη ζωή της κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να ερευνώνται από τις Αρχές.

Advertisement

Advertisement

Στο πλευρό των δύο γονιών της βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι, αλλά και κάτοικοι από διάφορες περιοχές του νησιού, άνθρωποι που θέλησαν να πουν ένα ακόμη «αντίο» σε ένα κορίτσι που έφυγε πρόωρα και άδικα. Η οικογένεια είχε ετοιμάσει νέες φωτογραφίες της Μυρτούς, στις οποίες απεικονίζεται ως άγγελος στον ουρανό, με φτερά και στέμμα στο κεφάλι. Μια εικόνα που συμπύκνωνε τον τρόπο με τον οποίο οι δικοί της άνθρωποι προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της.

Ο πατέρας της 19χρονης, συντετριμμένος, ζητά να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται στον θάνατο της κόρης του. Τα λόγια του αποτυπώνουν το βάρος μιας οικογένειας που δεν θρηνεί απλώς μια απώλεια, αλλά περιμένει να μάθει τι ακριβώς συνέβη.

«Το παιδί μου δεν έφυγε, μου το πήραν. Όλες οι ημέρες και οι νύχτες για εμάς είναι ίδιες, μια κόλαση. Παραμιλάμε μόνοι μας και περιμένουμε να δούμε τη Μυρτούλα μας στον ύπνο μας. Όποιος ευθύνεται για τον θάνατο του παιδιού μου, να τιμωρηθεί με τη βαρύτερη ποινή. Ο άγγελός μας έφυγε και δεν ξαναγυρίζει», δήλωσε.

Η υπόθεση της Μυρτούς έχει συγκλονίσει την Κεφαλονιά και όχι μόνο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τρεις νεαροί άνδρες έχουν συλληφθεί και παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά τις απολογίες τους. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την υπόθεση θανάτου της 19χρονης, ενώ η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, καταθέσεις και ευρήματα που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο της προανάκρισης. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει, μεταξύ άλλων, οι κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά τη μεταφορά της 19χρονης, καθώς και προσωπικά αντικείμενα και κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασχεθεί.

Η οικογένεια της Μυρτούς περιμένει πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Πρόκειται για το σημείο στο οποίο η ποινική έρευνα θα πρέπει να δώσει απαντήσεις όχι μόνο για το πώς πέθανε η 19χρονη, αλλά και για το ποιος έκανε τι εκείνες τις τελευταίες ώρες.

Advertisement

Η υπόθεση, πέρα από την ποινική της διάσταση, ανοίγει ξανά μια σκληρή συζήτηση: τι σημαίνει ευθύνη απέναντι σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο. Όταν μια νεαρή γυναίκα χάνει τις αισθήσεις της, όταν η ζωή της απειλείται, όταν κάθε λεπτό μπορεί να είναι κρίσιμο, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι προηγήθηκε. Είναι και τι έγινε μετά. Ποιος κάλεσε βοήθεια. Πότε. Με ποιον τρόπο. Και αν υπήρξε καθυστέρηση, συγκάλυψη ή εγκατάλειψη.

Αυτά είναι τα ερωτήματα που βασανίζουν την οικογένεια της Μυρτούς. Και είναι τα ίδια ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι δικαστικές και αστυνομικές Αρχές, με βάση τα πραγματικά στοιχεία της δικογραφίας και όχι τις φήμες ή τις εικασίες.

Για τους γονείς της, όμως, καμία απάντηση δεν μπορεί να φέρει πίσω το παιδί τους. Το μνημόσυνο των 40 ημερών δεν ήταν μόνο μια θρησκευτική τελετή. Ήταν μια δημόσια στιγμή πένθους για ένα κορίτσι που έφυγε στα 19 του χρόνια, αλλά και μια σιωπηλή υπενθύμιση ότι η αλήθεια δεν μπορεί να μείνει μισή.

Advertisement

Η Μυρτώ δεν είναι πια εδώ. Η υπόθεσή της, όμως, παραμένει ανοιχτή. Και για την οικογένειά της, η δικαιοσύνη δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Είναι ο μόνος τρόπος να ειπωθεί, έστω και αργά, τι πραγματικά συνέβη στο παιδί τους.