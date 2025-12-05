Ένα ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό αργά το βράδυ της Πέμπτης μέσα στο σπίτι του στην Αλεξανδρούπολη, σε ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Οι δύο άνθρωποι, μια 55χρονη και ο 58χρονος σύζυγός της, δεν είχαν δώσει σημεία ζωής από τη Δευτέρα, γεγονός που είχε ανησυχήσει τους οικείους τους.

Όπως μεταδίδει το e-evros.gr, όλα δείχνουν πως το ζευγάρι είχε χάσει τη ζωή του ήδη από τις αρχές της εβδομάδας, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Οι συγγενείς, οι οποίοι προσπαθούσαν επί ημέρες να επικοινωνήσουν μαζί τους, αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι. Αφού χτύπησαν επανειλημμένα την πόρτα χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση, κάλεσαν την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο μπήκαν στην κατοικία και βρήκαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι.

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στην πιθανότητα ο θάνατός τους να οφείλεται σε αναθυμιάσεις από βενζινοκίνητη γεννήτρια, την οποία φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν για ηλεκτροδότηση.

Η συσκευή βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, κάτι που ενισχύει το σενάριο ότι έχασαν τη ζωή τους ενώ κοιμούνταν.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τις εργαστηριακές εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.