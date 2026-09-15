Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Λυγουριού, λίγο μετά τα Πυργιώτικα και κοντά στο Τυροκομείο Μαυρόγιαννη, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Advertisement

Advertisement

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του εξαιτίας της ολισθηρότητας του δρόμου, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο που κινούνταν στο σημείο.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών τραυματιών, ενώ τα πληρώματα του ΕΚΑΒ τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τους μετέφεραν στο πλησιέστερο νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Παράλληλα, η Αστυνομία ανέλαβε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου, ενώ προχωρά και στη διενέργεια προανάκρισης, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου.

Με πληροφορίες από argolikeseidiseis.gr