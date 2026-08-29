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Μετά από παραγγελία του 3ου Φεστιβάλ Ακροναυπλίας, ο συγγραφέας και μελετητής του Ανδρέα Εμπειρίκου και της Μάτσης Χατζηλαζάρου, Χρήστος Δανιήλ, γράφει ένα έργο όπου οι δύο ποιητές ξανασυναντιούνται μετά από 86 χρόνια στο Ναύπλιον και στο Μπούρτζι. «Η Μάτση Χατζηλαζάρου και ο Ανδρέας Εμπειρίκος στο Δίχτυ του Αναπλιού» του Χρήστου Δανιήλ παρουσιάζεται στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο Μπούρτζι.

Η παράσταση αναπλάθει δημιουργικά πτυχές αυτής της σχέσης. Έτσι, η Μάτση Χατζηλαζάρου και ο Ανδρέας Εμπειρίκος επιστρέφουν, θεατρικώ τω τρόπω, στον τόπο όπου δημιουργήθηκε ο μύθος της σχέσης τους: το Μπούρτζι.

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Δημήτρης Παπανικολάου Χριστίνα Μαξούρη

Το κείμενο της παράστασης βασίζεται σε ποιήματα και σε συνεντεύξεις της Μάτσης Χατζηλαζάρου στους Στάθη Τσαγκαρουσιάνο, Φίλιππο Βλάχο και Φρίντα Λιάπα, καθώς και σε ποιήματα, πεζά και ημερολογιακές καταγραφές του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ακούγονται οι φωνές των δύο ποιητών να διαβάζουν ποιήματά τους. Ακούγεται επίσης το ποίημα του Νίκου Εγγονόπουλου «Το χέρι» όπως και η φωνή του Μάνου Χατζιδάκι να διαβάζει αποσπάσματα από το Σχόλιο του Τρίτου «Ο Μελαχρινός Έρωτας, το εκκρεμές και η Μάτση των Ονείρων».

Η σχέση του Ανδρέα Εμπειρίκου, του εισηγητή του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα και πρώτου έλληνα ψυχαναλυτή, μετη Μάτση Χατζηλαζάρου, την πρώτη ελληνίδα υπερρεαλίστρια, υπήρξε έντονη και πολυσύνθετη: ψυχαναλυτική, ποιητική, ερωτική. Η σχέση αυτή αποτυπώθηκε σε μια σειρά από ποιήματα των δύο δημιουργών, αφιερώσεις, επιστολές, ημερολογιακές καταγραφές. Το γαμήλιο ταξίδι τους στο Ναύπλιο φαντάζει σχεδόν μυθοποιημένο στις μέρες μας, μέσα από τις φωτογραφίες στις οποίες οι δύο δημιουργοί αλληλοφωτογραφίζονται ή σκηνοθετούν συνεργατικά ακολουθώντας τις αρχές του υπερρεαλιστικού κινήματος.

Θοδωρής Γκόνης

Συντελεστές:

Ηθοποιοί: Δημήτρης Παπανικολάου -Χριστίνα Μαξούρη

Σκηνοθετική επιμέλεια: Θοδωρής Γκόνης

Σκηνογραφική επιμέλεια: Ανδρέας Γεωργιάδης

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Info:

Παρασκευή και Σάββατο 4 και 5 Σεπτεμβρίου (ώρα 20.30)

Μπούρτζι

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Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ εδώ:

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