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Σε νέα προληπτική ανάκληση παρτίδων του πρωτεϊνικού επιδορπίου Arla Protein Pudding προχώρησε η εταιρεία Arla Foods Amba, εξαιτίας της πιθανότητας να περιέχονται θραύσματα γυαλιού στο προϊόν.

Πρόκειται για τη δεύτερη ανάκληση που αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα. Η πρώτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, είχε περιοριστεί σε συγκεκριμένο αριθμό παρτίδων, οι οποίες παρασκευάστηκαν στη μονάδα παραγωγής της Arla στο Έσμπιεργκ της Δανίας, με κωδικό Μ224, και αφορούσε τρεις διαφορετικές γεύσεις.

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Συγκεκριμένα, είχαν αποσυρθεί προληπτικά τα πρωτεϊνικά επιδόρπια με γεύση σοκολάτα, βανίλια και αλατισμένη καραμέλα.

Η νέα ανάκληση αφορά αποκλειστικά τις πουτίγκες Arla Protein Pudding με γεύση σοκολάτα, οι οποίες φέρουν ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 07.05.2027 και 08.05.2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 23.10.2026 η Arla Foods Amba ανακαλεί προληπτικά και την παρακάτω παρτίδα Arla Protein Pudding, με γεύση σοκολάτα και ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από: 07.05.2027 & 08.05.2027, οι οποίες αναγράφονται στο επάνω μέρος της συσκευασίας.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα με τις παραπάνω ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση, παρακαλούνται να μην τα καταναλώσουν και να επικοινωνήσουν με την Arla Foods Hellas στο: 210 8196100, για αντικατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Η Arla Foods ευχαριστεί τους καταναλωτές για την κατανόηση και επιβεβαιώνει την διαρκή δέσμευσή της να τους προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

Συμπληρωματική Ενημέρωση από την Arla Foods Amba για την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του Arla Protein Pudding