Κυρίως ανηλίκους λήστευε 21χρονος που κυκλοφορούσε με κλεμμένο μηχανάκι και συνελήφθη στις 17 Νοεμβρίου στη Νέα Σμύρνη.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ κατά τη διερεύνηση περιστατικών ληστειών από μέλη συμμορίας, σε βάρος κυρίως ανηλίκων στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και σε όμορες περιοχές, άμεσα συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης με σκοπό την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη το μεσημέρι της 17ης Νοεμβρίου στην περιοχή της Νέας Σμύρνης ο 21χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία αποτελούμενη από 2 άτομα που ενώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και ληστειών, που τελέστηκαν από πρόσωπα που διαπράττουν κλοπές και ληστείες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.

Την προηγούμενη ημέρα της σύλληψής του και πιο συγκεκριμένα βραδινές ώρες της 16ης Νοεμβρίου, ο κατηγορούμενος κινούμενος στην περιοχή της Νέας Σμύρνης με δίκυκλο, το οποίο είχε αφαιρέσει στις 14 Νοεμβρίου από τη Δάφνη, με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από νεαρό χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα ο 21χρονος, η δράση του οποίου χρονολογείται από τις αρχές Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, κινούμενος με κλεμμένο δίκυκλο, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και σε όμορες περιοχές, κατά μόνας ή από κοινού με έτερο άτομο, με την απειλή μαχαιριού αφαιρούσε από ανήλικα κυρίως άτομα κινητά τηλέφωνα και χρηματικά ποσά.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, προστατευτικό κράνος και ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση αξιόποινων πράξεων. Σημειώνεται, ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή του σε ακόμα 6 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.