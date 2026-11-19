Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προετοιμάζει προγράμματα επιδότησης για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 50% έως 60% και αφορούν την εγκατάσταση 32.000 αντλιών θερμότητας και 68.000 ηλιακών θερμοσιφώνων συνολικά.

Ο αρχικός προϋπολογισμός για την πρώτη φάση των παρεμβάσεων ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού 600 εκατομμυρίων.

Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του 2026, με προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά και στις οικογένειες με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα.

Επιπλέον δράσεις προβλέπονται για τις Περιοχές Μετάβασης, ενώ το 2027 θα υλοποιηθεί νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

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Τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλαιά συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού με σημαντική κρατική επιδότηση αναμένεται να αποκτήσουν χιλιάδες νοικοκυριά, στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων που προετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο σχεδιασμός προβλέπει επιδοτήσεις που ξεκινούν από 50% και φτάνουν έως 60%, ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου και την περιοχή κατοικίας.

Στόχος είναι να μειωθεί το κόστος θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ακρίβεια εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

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Πόσοι θα επιδοτηθούν

Για την πρώτη φάση των παρεμβάσεων προβλέπονται 200 εκατ. ευρώ για στοχευμένες επιδοτήσεις, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού 600 εκατ. ευρώ.

Ο στόχος είναι να χρηματοδοτηθεί η εγκατάσταση:

32.000 αντλιών θερμότητας , για τη θέρμανση και, ανάλογα με το σύστημα, την ψύξη κατοικιών.

, για τη θέρμανση και, ανάλογα με το σύστημα, την ψύξη κατοικιών. 68.000 ηλιακών θερμοσιφώνων, για την παραγωγή ζεστού νερού με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.

Συνολικά, οι παρεμβάσεις αντιστοιχούν σε περίπου 100.000 εγκαταστάσεις.

Πόση είναι η επιδότηση

Τα προβλεπόμενα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία Προβλεπόμενη επιδότηση Αντλία θερμότητας – βασική κατηγορία 50% Αντλία θερμότητας – ευάλωτα νοικοκυριά 55% Ηλιακός θερμοσίφωνας 50%–55%* Αντλία θερμότητας σε Περιοχές Μετάβασης 60% Ηλιακός θερμοσίφωνας σε Περιοχές Μετάβασης 60%

Παραδείγματα: Πόσα χρήματα μπορεί να κερδίσει ένα νοικοκυριό

Για να γίνει κατανοητό το οικονομικό όφελος, ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα με υποθετικά κόστη αγοράς και εγκατάστασης.

Εξοπλισμός Συνολικό κόστος Επιδότηση Κρατική ενίσχυση Πληρώνει το νοικοκυριό Αντλία θερμότητας 8.000 € 50% 4.000 € 4.000 € Αντλία θερμότητας 8.000 € 55% 4.400 € 3.600 € Αντλία θερμότητας 8.000 € 60% 4.800 € 3.200 € Ηλιακός θερμοσίφωνας 1.500 € 50% 750 € 750 € Ηλιακός θερμοσίφωνας 1.500 € 55% 825 € 675 € Ηλιακός θερμοσίφωνας 1.500 € 60% 900 € 600 €

Επιδότηση: Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Ο σχεδιασμός δίνει προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά και στις οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

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Στο πλαίσιο των εισοδηματικών κριτηρίων που εξετάζονται για τις δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου αναφέρονται ενδεικτικά:

Οικογενειακή κατάσταση Ενδεικτικό ετήσιο εισοδηματικό όριο Οικογένεια με δύο παιδιά 27.100 € Οικογένεια με τρία παιδιά και μέλος με αναπηρία 36.400 €

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Η ενεργοποίηση των πρώτων δράσεων τοποθετείται στον σχεδιασμό για τα τέλη του 2026, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης. Εξετάζεται η εφαρμογή συστήματος χρονικής προτεραιότητας, ώστε οι αιτήσεις να εξετάζονται με βάση τη σειρά υποβολής τους. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα διαδοχικών κύκλων χρηματοδότησης, ύψους 10 έως 30 εκατ. ευρώ. Εφόσον υιοθετηθεί το συγκεκριμένο μοντέλο, η έγκαιρη προετοιμασία των δικαιολογητικών θα είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ειδικό πρόγραμμα με επιδότηση 60%

Ξεχωριστή δράση ύψους 50 εκατ. ευρώ σχεδιάζεται για τις Περιοχές Μετάβασης, με έμφαση στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Το πρόγραμμα προβλέπει:

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3.000 ηλιακούς θερμοσίφωνες με επιδότηση 60%.

5.000 αντλίες θερμότητας με επιδότηση 60%.

2.000 φωτοβολταϊκά συστήματα με μπαταρία για αυτοπαραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Νέο «Εξοικονομώ» το 2027

Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και το 2027, με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Ο ευρύτερος σχεδιασμός προβλέπει πόρους 1,7 δισ. ευρώ, στους οποίους περιλαμβάνεται νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» ύψους 1,2 δισ. ευρώ για περίπου 62.000 κατοικίες. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δωρεάν έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για 200.000 ακίνητα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι πολίτες που εξετάζουν την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας ή ηλιακού θερμοσίφωνα καλό είναι να ενημερωθούν για τις τεχνικές ανάγκες της κατοικίας τους και να συγκρίνουν προσφορές. Ειδικά για τις αντλίες θερμότητας, η σωστή επιλογή ισχύος και η καταλληλότητα του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και την εξοικονόμηση. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι μια αγορά που πραγματοποιείται πριν από την επίσημη έναρξη του προγράμματος θα επιδοτηθεί αναδρομικά.

Οι τελικές προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά όρια, οι επιλέξιμες δαπάνες και οι προθεσμίες θα καθοριστούν από τις επίσημες προσκλήσεις.

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