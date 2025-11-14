Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλων υπηρεσιών, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένων επιχειρήσεων σε Αττική και Κορινθία συνελήφθησαν συνολικά 40 άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε σωφρονιστικά καταστήματα, καθώς ορισμένα άτομα φέρονται να έδιναν εντολές μέσα από τις φυλακές.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπής σε βάρος ηλικιωμένων. Η συνολική λεία της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 7,6 εκατομμύρια ευρώ, αποτελούμενα από χρηματικά ποσά και πολύτιμα κοσμήματα.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν ηλικιωμένους και τους προσέγγιζαν προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή στελέχη άλλων υπηρεσιών. Με πρόσχημα ανύπαρκτες βλάβες ή οικονομικές οφειλές κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των θυμάτων, εισέρχονταν στα σπίτια τους και αφαιρούσαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.