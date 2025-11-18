Ένας διαπληκτισμός στο δρόμο και η χρήση σπρέι πιπεριού οδήγησαν τον καθ´ομολογίαν δράστη να ξυλοκοπήσει τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.



Ο 29χρονος φέρεται να ομολόγησε στα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών ότι λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα της Δευτέρας το θύμα του έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο του, την ώρα που εκείνος οδηγούσε ένα δίκυκλο. Οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν, έξω από ένα γυμναστήριο και εκεί -όπως υποστήριξε ο άνδρας από την Αλβανία- ο 58χρονος του έριξε σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο.



Αυτό, δήλωσε, τον εξόργισε και ακολούθησε μία καταδίωξη στα στενά της περιοχής για περίπου 200 μέτρα. Ο 58χρονος, στην προσπάθειά του να αποφύγει τον δικυκλιστή μπήκε σε αδιέξοδο δρόμο και εκεί εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητο. Ο 29χρονος τον χτύπησε στο πρόσωπο και το κεφάλι με γροθιές και εγκατέλειψε.



Ο καθ´ ομολογίαν δράστης εγκατέλειψε το σημείο και επέστρεψε το δίκυκλο στον ιδιοκτήτη του, έναν Έλληνα 21 ετών, με τον οποίο προσήχθησαν αρχικά μαζί.



Τα λεγόμενα του για τη χρήση του σπρέι επιβεβαιώνονται από μαρτυρίες και κάμερες ασφαλείας έξω από το γυμναστήριο. Μέσα στο όχημα του νεκρού οδηγού οι αστυνομικοί εντόπισαν και το σπρέι. Τώρα περιμένουν τα αποτελέσματα της νεκροτομής προκειμένου να διευκρινίσουν την πραγματική αιτία θανάτου.

Το χρονικό της επίθεσης

Κατά την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. εξακριβώθηκε ότι πίσω από το όχημα του 58χρονου κινούνταν δύο μηχανάκια με τρεις νεαρούς, δύο Έλληνες και έναν Αλβανό. Μαρτυρία που έφτασε στις Αρχές αποκάλυπτε πως ο 29χρονος άρπαξε το κεφάλι του θύματος και το χτυπούσε επανειλημμένα πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το εσωτερικό του οχήματος ήταν γεμάτο αίματα, ενώ ακόμη και το παρμπρίζ είχε υποστεί ζημιές από την επίθεση.

Εκτός από τους τρεις νεαρούς, συνελήφθη και ο πατέρας ενός εξ αυτών, καθώς προσπάθησε να αποκρύψει το μηχανάκι του γιου του όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του για κατ’ οίκον έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις εμπλεκόμενοι είχαν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για τη συμμετοχή τους στο περιστατικό.

Το θύμα που έφερε εμφανείς μώλωπες και χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου κατέληξε από ανακοπή.

Σημειώνεται ότι οι τρεις δράστες είχαν ποινικό παρελθόν και είχαν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την συλλογή καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες, την ανάλυση βιντεοληπτικών υλικών. Για τα ακριβή αίτια θανάτου του θύματος αναμένονται και τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

