Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν τα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών, που είχαν αναλάβει να διευκρινίσουν ακριβώς τι συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (17/11), στον Νέο Κόσμο, όταν ένας 58χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», που παρέλαβαν τον 58χρονο ύστερα από τροχαία σύγκρουση στην οδό Σουλιέ, ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι ο είχε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Κατά την έρευνα στο σημείο, όπου ο 58χρονος προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε ένα σταθμευμένο, αυτόπτες μάρτυρες είπαν στα στελέχη της Ασφάλειας ότι κάποιοι επιβαίνοντες σε δίκυκλα τον ξυλοκόπησαν πριν εκείνος πέσει με το ΙΧ σε ένα δεύτερο.

Αναζήτησαν πληροφορίες και δεδομένα και το βράδυ της Δευτέρας προχώρησαν στην προσαγωγή δύο νεαρών, ενός Έλληνα και ενός Αλβανού, οι οποίοι αρχικά αρνήθηκαν την εμπλοκή τους και κατονόμασαν ως δράστη ένα τρίτο άτομο, στη σύλληψη του οποίου προχώρησαν το πρωί της Τρίτης.

Μαζί με τους τρεις οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον πατέρα του ενός, επειδή όταν πήγαν στο σπίτι εκείνος επιχείρησε να κρύψει το δίκυκλο, που οδηγούσε το παιδί του.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι και οι τρεις νεαροί έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα. Τώρα τα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τι έγινε μεταξύ των νεαρών και του 58χρονου, γιατί τον χτύπησαν και εάν τα χτυπήματά τους οδήγησαν τελικά στον θάνατό του, που την πρώτη στιγμή αποδόθηκε σε καρδιακή ανακοπή.