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Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο τραγουδιστής απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα συνάδελφό του, τονίζοντας πως η παρακαταθήκη του παραμένει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του.

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε με προσωπικό τρόπο στη σχέση τους, αποφεύγοντας να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις ιδιωτικές στιγμές που μοιράστηκαν.

Παράλληλα, επέκρινε τις δημόσιες κρίσεις και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τέλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος υπογράμμισε ότι οι καλλιτέχνες διαχειρίζονται συχνά δύσκολες προσωπικές καταστάσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετωπίζει και ο ίδιος ένα σημαντικό ζήτημα.

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Το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος, αφήνοντας ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα για τη σχέση τους και όσα μοιράστηκαν, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου τη συναυλία του στο Θέατρο Πάτρας, η οποία είχε αναβληθεί λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Κατά τη διάρκεια του προγράμματός του, ο Νίκος Οικονομόπουλος διέκοψε για λίγο τη ροή της συναυλίας και μίλησε στους θαυμαστές του για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου.

Αναφερόμενος στην παρακαταθήκη του τραγουδιστή, τόνισε πως αυτό που θα μείνει στον χρόνο είναι τα τραγούδια του και η αγάπη του κόσμου.

«Να θυμάστε με αγάπη τον Γιώργο και αυτό που μένει τελικά είναι τα τραγούδια. Αυτά θα ακούτε στο σπίτι και στη δουλειά σας. Καλό ταξίδι στον Γιώργο μας, να τραγουδήσουμε όλοι και να του στείλουμε την αγάπη μας», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Οικονομόπουλος έκανε μια πιο προσωπική αναφορά στη μεταξύ τους σχέση, επισημαίνοντας πως μόνο ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης γνώριζε τι πραγματικά υπήρχε μεταξύ τους.

«Και όσον αφορά για το αν τον αγαπάω εγώ, το ξέρει μόνο αυτός, το ξέρει μόνο αυτός, αν τον αγαπούσα, αν του συμπαραστάθηκα, αν ήμουν δίπλα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, σχολίασε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός να είναι γνωστό ένα πρόσωπο ακόμα και με το μικρό του όνομα, καθώς το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, όταν ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε: «Τώρα θα τραγουδήσω δύο τραγούδια του φίλου μου του Γιώργου» και συνέχισε: «Καμιά φορά το να σε φωνάζουν με το μικρό σου όνομα και να καταλαβαίνουν για ποιον μιλάς, είναι ωραίο. Θέλω να αφιερώσω αυτά τα δύο τραγούδια στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλό θα ήταν να μην υπάρχει “αγαπόμετρο”, δηλαδή στην τηλεόραση και στα social media να γράφει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο μυαλό. Να λέει ότι ήξερε ότι η οικογένειά του έφταιγε, ότι ο Γιώργος είναι “αυτό”, ήταν “εκείνο”. Ο Γιώργος και ο κάθε Γιώργος, και ο Νίκος, και εσείς, είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες».



Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Νίκος Οικονομόπουλος τόνισε ότι οι καλλιτέχνες διαχειρίζονται και προσωπικά ζητήματα και δυσκολίες, αφήνοντας να εννοηθεί, πως μελλοντικά θα μιλήσει για μία κατάσταση που και ο ίδιος αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο:« Ο καθένας κουβαλάει κάτι στην ψυχή. Όπως θα ήθελα να πω και για εμένα, ακόμα και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, έχω ένα πολύ σημαντικό πράγμα, που δεν θα το μοιραστώ ακόμα μαζί σας, αλλά κάποια στιγμή θα το μοιραστώ για να μάθετε, ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είμαι εδώ, είμαι παρών, προσπαθώ».



«Όπως και ο Γιώργος προσπάθησε. Ήταν παρών στη ζωή του, στη δουλειά του, συνεπής σε όλα. Το τι έγινε όμως σε αυτό το τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ, ας το πούμε ιατρείο, δεν είμαι εγώ ειδικός, ούτε θα κρίνω κάποιον, αφήστε να το κρίνει η δικαιοσύνη και όχι να κάθεται ο καθένας να γράφει και να σχολιάζει ότι “η μαμά, ο μπαμπάς φταίει, ο Γιώργος έκανε εκείνο”. Ο Γιώργος ήταν ένας τραγουδιστής. Ο Γιώργος είναι ένας τραγουδιστής που τον αγαπήσατε, 30 τόσα χρόνια, ακούτε τα τραγούδια του, θα συνεχίσετε να ακούτε τα τραγούδια του, δεν θέλω να μακρηγορώ και λέω περισσότερα πράγματα, γιατί ξέρετε άμα μιλήσω λίγο παραπάνω θα εκτεθώ. Γιατί θα εκτεθώ; Γιατί θέλουν να με εκθέσουν, αυτή είναι η δουλειά κάποιων, να εκθέσουν αυτούς που θέλουν να πουν κάτι αληθινό».