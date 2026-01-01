Στον καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο καφέ στην πλατεία Κολωνακίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπροστά σε μια παρέα που ξεκίνησε από ευχές και κατέληξε σε… οικογενειακές ειδήσεις, αποκάλυψε ότι ο γιος του, Κωνσταντίνος, έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη, με τον γάμο να τοποθετείται στο 2027.

Στο Da Capo, πέρα από τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα και τον πρωθυπουργό, παρόντες ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ η παρέα «μεγαλώνει» με ονόματα όπως ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ο Νίκος Πατέρας και ο Μανούσος Γρυλάκης, ο θρυλικός σωματοφύλακας του πατέρα Μητσοτάκη

Advertisement

Advertisement

Ποια είναι η Μαρία και ποιος ο Κωνσταντίνος

Η Μαρία Σάκκαρη από τις πιο αναγνωρίσιμες Ελληνίδες αθλήτριες παγκοσμίως, με career-high No. 3 στην WTA (Μάρτιος 2022).

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με σπουδές/μεταπτυχιακή πορεία στη Georgetown (Walsh School of Foreign Service). Επαγγελματικά συνδέεται με την The Cohen Group (βιογραφικό/ρόλος στην ιστοσελίδα του οργανισμού και σχετική ανάρτηση).

Πότε “γράφτηκε” η ιστορία τους στη δημόσια σφαίρα

2020: Διεθνές προφίλ (People) αναφέρει ότι είναι μαζί από το 2020.

Ιούνιος 2021: Η σχέση τους γίνεται headline όταν ο Κωνσταντίνος εμφανίζεται στις κερκίδες στο Roland Garros, σε αγώνα της Σάκκαρη. Είναι η στιγμή που «κλειδώνει» δημόσια το ότι είναι ζευγάρι.

1/1/2026: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκαλύπτει στον πρωτοχρονιάτικο καφέ στο Κολωνάκι ότι έγινε πρόταση γάμου και ότι ο γάμος προγραμματίζεται για το 2027.

Το love story με όσα ξέρουμε και όσα “χωράνε” ανάμεσα στις γραμμές)

Υπάρχουν έρωτες που θέλουν σκηνές, φλας και δηλώσεις. Και υπάρχουν κι αυτοί που στήνονται αλλιώς: με ρυθμό, αντοχή, συνέπεια. Σαν προπόνηση.

Η Μαρία Σάκκαρη ζει χρόνια μέσα σε ένα πρόγραμμα που δεν συγχωρεί: Πτήσεις, τουρνουά, αλλαγές ηπείρων, ένα κορμί που πρέπει να είναι μηχανή και ένα μυαλό που πρέπει να είναι σιωπή πριν από το match point. Εκείνος, από την άλλη, κουβαλά την ιδιότητα που φέρνει πάντα ένα δεύτερο βλέμμα: «Ο γιος του πρωθυπουργού». Όχι απαραίτητα άδικο, αλλά πάντως μόνιμο.

Κι όμως, η ιστορία τους «κουμπώνει» σε κάτι πολύ απλό: στο τένις. Όχι ως lifestyle, αλλά ως γλώσσα. Γιατί το τένις δεν είναι άθλημα της παρέας. Είναι άθλημα της μοναξιάς. Και για να σταθείς δίπλα σε έναν άνθρωπο που παίζει μόνος του μέσα σε γεμάτα γήπεδα, πρέπει να ξέρεις πότε να μιλήσεις και πότε να μείνεις εκεί, Απλώς παρών.

Advertisement

Η πρώτη μεγάλη “δημόσια” στιγμή τους ήρθε το 2021 στο Roland Garros, όταν ο Κωνσταντίνος βρέθηκε στις εξέδρες. Όχι ως χειρονομία εντυπωσιασμού, αλλά ως το πιο καθαρό μήνυμα σχέσης: «είμαι εδώ». Από τότε, το ζευγάρι κινήθηκε με χαμηλό προφίλ και αυτό είναι, τελικά, η πιο μοντέρνα μορφή ρομαντισμού: να μη χρειάζεσαι δημόσιο αφήγημα για να υπάρχεις. Να αφήνεις τη σχέση να μεγαλώνει στον ρυθμό της πραγματικής ζωής, όχι στον ρυθμό του feed.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στη πρωτοχρονιάτικη αποκάλυψη: στον «πρώτο καφέ της χρονιάς» στο Κολωνάκι, ανάμεσα σε πολιτική κουβέντα και ευχές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε αυτό που όλοι κατάλαβαν αμέσως πως είναι η είδηση που δεν χωράει σε μικροκουβέντες. Ο Κωνσταντίνος έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη και ο γάμος πάει για το 2027.

Αν αυτό το love story έχει ένα “moral”, είναι το εξής: Μερικές σχέσεις δεν χρειάζονται θόρυβο, γιατί ήδη έχουν κάτι πιο σπάνιο. Την διάρκεια. Και σε έναν κόσμο που αλλάζει γνώμη πιο γρήγορα απ’ όσο αλλάζει set, αυτό από μόνο του είναι νίκη.

Advertisement