Δεκτή έκανε η πρωταθλήτρια του τένος Μαρία Σάκκαρη την πρόταση γάμου που της έγινε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Το ζεύγος είναι σε σχέση εδώ και πέντε χρόνια και πλέον το αριστερό χέρι της κοσμεί ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, ένα δαχτυλίδι της οικογένειας Μητσοτάκη που ανήκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Η ευχάριστη είδησηέ έγινε γνωστή από τον πρωθυπουργό, στον καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, νωρίτερα σήμερα, ο οποίος μάλιστα, χαμογελώντας, έλεγε ότι το 2027 οι γονείς του ζευγαριού θέλουν να γίνουν παπούδες και γιαγιάδες.

Stefanos Tsitsipas 💙 Maria Sakkari



Team Greece faces Japan on Friday January 2, 2026



At 5 PM Local Time in Perth, Australia / 8 PM Sydney Time



United Cup Tennis – RAC Arena



1) Sakkari vs Naomi Osaka

2) Stef Tsitsi vs Mochizuki

3) Mixed Doubles Match pic.twitter.com/9rJe9H0NHq January 1, 2026

Η Μαρία Σάκκαρη, μετά την πρόταση γάμου που έγινε τις μέρες των Χριστουγέννων, πέταξε για την Αυστραλία, όπου παίζει το United Cup. Στο βίντεο που ανέβασε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, όσοι γνώριζαν, διέκριναν το δακτυλίδι στο αριστερό της χέρι, ένδειξη του αρραβώνα.