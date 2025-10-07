Περικυκλωμένος από αγρότες μέσα στο Διοικητήριο, στο κέντρο της Λιβαδειάς, βρέθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, που έγινε αποδέκτης σφοδρών διαμαρτυριών από αγρότες, οι οποίοι επέλεξαν να εκφράσουν με έντονο τρόπο τις διαφωνίες τους με την πολιτική της κυβέρνησης στα ζητήματα που τους αφορούν.

Οι αγρότες είχαν οργανώσει διαμαρτυρία και η ένταση κλιμακώθηκε σταδιακά. Αρχικά πίεσαν για να σταθμεύσει ένα τρακτέρ μπροστά στο Διοικητήριο, όπου ήταν προγραμματισμένο να γίνει σύσκεψη στην οποία είχαν προσκληθεί και εκπρόσωποί τους.

Η Αστυνομία σε πρώτο χρόνο αρνήθηκε, αλλά τελικά υποχώρησε και επέτρεψε την στάθμεση του τρακτέρ.

Στην συνέχεια οι αγρότες που κινήθηκαν εν σώματι προς το Διοικητήριο φωνάζοντας συνθήματα ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικούς και ξέσπασαν επεισόδια, που λίγο έλειψε να καταλήξουν σε γενική σύρραξη.

Μέσα σε αυτή την φορτισμένη ατμόσφαιρα, τελικά οι διαδηλωτές αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και μπήκαν στο Διοικητήριο περικυκλώνοντας τον Κώστα Τσιάρα και εκφράζοντας την σφοδρή αντίθεσή τους στην προσέγγιση της κυβέρνησης απέναντι σε αγροτικά ζητήματα.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, που ήταν προσκεκλημένοι για να λάβουν μέρος σε σύσκεψη, αποφάσισαν έτσι να αποχωρήσουν, καταγγέλλοντας επιχείρηση διάσπασης του αγροτικού κινήματος.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε σε δηλώσεις του, ότι όλο αυτό «γίνεται μέσα σε ένα κλίμα εντάσεων και κάποιων διαφορετικών απόψεων που διατυπώνονται από τον αγροτικό κόσμο. Αυτό που όμως που πρέπει να καταθέσω ενώπιών σας είναι ότι χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας, είχα επικοινωνίες με τον περιφερειάρχη και με τον αντιπεριφερειάρχη επιχειρώντας να βρω τον χρόνο και τον τρόπο να υπάρχει μία ουσιαστική επικοινωνία με το σύνολο του αγροτικού κόσμου της περιοχής. Και έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεσή σας και δύο ώρες νωρίτερα, πριν από τη συγκεκριμένη εκδήλωση προκειμένου θέματα και ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο να απαντηθούν μέσα από συγκεκριμένη συζήτηση, να μην υπάρχει αυτή η ένταση».

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς συμμετοχή των αγροτών.