Αργοί ρυθμοί και ταλαιπωρία χαρακτήριζαν την έξοδο από την Αττική για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων το βράδυ της Τρίτης, με ουρές χιλιομέτρων λόγω των μπλόκων των αγροτών και των εκτροπών από πλευράς της αστυνομίας.

Η τροχαία συνέχιζε να εκτρέπει τα αυτοκίνητα καθώς η παραχώρηση μιας λωρίδας κυκλοφορίας ανάμεσα στα παρατεταγμένα τρακτέρ εγκυμονούσε κινδύνους για την ασφάλεια, σύμφωνα με την αστυνομία. Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνταν στο ύψος του Σχηματαρίου, στην Αθηνών- Λαμίας, ακινητοποιημένα οχήματα για αρκετή ώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα 21.112 οχήματα είχαν φύγει από την Αθηνών – Κορίνθου και 21.780 από την Αθηνών-Λαμίας.

Στη Ριτσώνα, αργά το απόγευμα οι ουρές των οχημάτων έφταναν τα 10 χιλιόμετρα. Στη Νίκαια της Λάρισας, η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν από παρακαμπτήριους οδούς. Στη Λάρισα, η κίνηση κατά κύριο λόγο συγκεντρωνόταν στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Βόλου, στο ύψος του Πλατύκαμπου.

Το μεσημέρι δόθηκε στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων, όπου αγρότες έχουν στήσει μπλόκο από 1ης Δεκεμβρίου. Ωστόσο στην άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης εκεί όπου είναι η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, παρέμενε κλειστή η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής: Αν και οι αγρότες ανακατέταξαν τα τρακτέρ τους και τα έβαλαν στην άκρη του οδοστρώματος, η Τροχαία δεν έδινε το πράσινο φως προκειμένου να ανοίξει η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής για την πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο και συνεχιζόταν η εκτροπή μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Ο κόμβος της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, που συνδέει την Καλαμάτα με την Τρίπολη και την Αθήνα, παρέμενε κλειστός, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παραδρόμων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, Thestival