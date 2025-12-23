Οι αγρότες που είχαν στήσει μπλόκα στο Σχηματάρι, τη Ριτσώνα, το Κάστρο και την Αμφίκλεια ανταποκρίθηκαν τελικά στις εκκλήσεις της Αστυνομίας και άνοιξαν και δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αστυνομίας και αγροτών είχαν θετική έκβαση, με αποτέλεσμα οι αγρότες να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος, επιτρέποντας την κυκλοφορία των οχημάτων σε δύο λωρίδες στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, όπου παρατηρούνταν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το άνοιγμα των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στην επόμενη ώρα και έως τις 18:30, καθώς απαιτείται χρόνος για τη μετακίνηση των οχημάτων που βρίσκονται στο οδόστρωμα.

Παράλληλα, αναμένεται να ανοίξουν και τα μπλόκα της Αμφίκλειας και του Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, στην Ιόνια Οδό.

Η συνεννόηση στοχεύει αποκλειστικά στη βελτίωση της ροής, στον περιορισμό των καθυστερήσεων και στην ασφαλή μετακίνηση όλων, έως ότου ομαλοποιηθεί η εικόνα στο σύνολο του άξονα, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση οδηγών και εκδρομέων στην περιοχή.

Είναι ενδεικτικό ότι από το μεσημέρι της Τρίτης (23/12) η ουρά των οχημάτων έφτανε τα 10 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από το Σχηματάρι και φτάνοντας έως την παράκαμψη της Ριτσώνας.

Στη συνέχεια, η κυκλοφορία διοχετευόταν προς την επαρχιακή οδό Θήβας–Λιβαδειάς και μέσω Αλίαρτου οι οδηγοί κατευθύνονταν προς τη Λαμία. Ο χρόνος διαδρομής για έναν οδηγό από την Αθήνα έως τη Λαμία έφτανε περίπου τις 5 ώρες, αντί για τις 2 ώρες που είναι υπό κανονικές συνθήκες.

Η αστυνομία ζητά από το μπλόκο της Νίκαιας να ανοίξει αερογέφυρα

Η αστυνομία ζητά από το μπλόκο της Νίκαιας η αερογέφυρα που είναι κλειστή στο σημείο, να απελευθερωθεί από τρακτέρ και να περνάνε από δίπλα τα αυτοκίνητα που έρχονται από Αθήνα, να κατευθύνονται στην παλιά εθνική Λάρισας – Θεσσαλονίκης και από κει να πάνε για Βόρεια Ελλάδα.