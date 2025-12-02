Μπλόκα έχουν στηθεί από τους αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα από το βράδυ της Δευτέρας (1/11), ενώ οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης λένε την ερχόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουν και σε κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών, παρά την αυστηρή προειδοποίηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Το μεσημέρι της Τρίτης, κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας μπήκαν στο κέντρο της Λάρισας με τρακτέρ και ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα, πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό.

Αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι της Ροδόπης έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωΐ. Οι αγροτικοί φορείς της Ανατολικής Μακεδονίας συναντώνται στην Ελευθερούπολη Καβάλας στις 18.30 το απόγευμα για να ληφθεί απόφαση ως προς τη συνέχεια των κινητοποιήσεων».

Στα διόδια των Μαλγάρων, το ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη είναι ανοικτό ενώ αναμένεται να καθοριστούν οι δίωροι αποκλεισμοί που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι 5- 7 το απόγευμα. Παράλληλα, τα τρακτέρ των αγροτών κλείνουν το ρεύμα προς Αθήνα με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω Χαλάστρας και του χωριού των Μαλγάρων.

Στον δρόμο και οι κτηνοτρόφοι

«Εδώ Χριστούγεννα, εδώ θα κόψουμε την βασιλόπιτα», λένε οι διαδηλωτές στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ενισχύουν το μπλοκ τους στον κόμβο της Νίκαιας, με τον αριθμό να αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 τρακτέρ που κρατούν κλειστή την Εθνική οδό και στα δύο ρεύματα.

Στη Θεσσαλία, αναμένεται και τρίτο μπλόκο, καθώς μετά τη Νίκαια και την Καρδίτσα, προετοιμάζονται και οι αγρότες των Τρικάλων στον κόμβο του Μεγαλοχωρίου.

Κλειστός ο Ε65, αποκλεισμοί στα τελωνεία

Έξω από την Καρδίτσα το μπλόκο στον Ε65 εκτείνεται πλέον σε μήκος 2 χιλιομέτρων με 1500 – 2.000 τρακτέρ και οι αγρότες δηλώνουν ότι ήρθαν για να μείνουν, όσο χρειαστεί δηλαδή μέχρι να βρεθούν λύσεις. Μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι, είναι επί ποδός, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στην Εγνατία Οδό νέο μπλόκο αποφάσισαν οι αγρότες στον κόμβο της Κουλούρας στην Ημαθία. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων.

Προηγήθηκε ο αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στο τελωνείο των Ευζώνων. Αγρότες του νομού Κιλκίς προχώρησαν με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου του τελωνείου. Η αστυνομία είχε δημιουργήσει φραγμό, ωστόσο οι αγρότες, που γνωρίζουν καλά την περιοχή, κατάφεραν μέσα από χωράφια να περάσουν και να κλείσουν την είσοδο του τελωνείου.

Πολύ μεγάλο μπλόκο αποφάσισαν και για το τελωνείο των Κήπων, αγρότες του Έβρου όπου επί ποδός βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Σήμερα αναμένεται να διευκρινιστεί πότε και ποιες ώρες θα γίνονται οι αποκλεισμοί και αν θα είναι στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αναμένεται επίσης να διευκρινιστεί τι θα γίνει με το μπλόκο της Επανομής και της Χαλκιδικής, της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ κατά πάσα πιθανότητα οι αγρότες θα φτάσουν στο αεροδρόμιο και επιπλέον διατυπώνεται πρόθεση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στις Σέρρες, νέο μπλόκο στον Προμαχώνα αναμένεται από το μεσημέρι της Τετάρτης, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που συμμετείχαν στη Γενική συνέλευση, το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Λευκώνα.

Κινητοποιήσεις και στην Ηπειρο

Την ίδια ώρα, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα με τα αγροτικά μηχανήματα σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Ήδη, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον νομό Ιωαννίνων προχώρησαν σε 3ωρο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι, τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, αναμένεται να κλείσουν τον κόμβο, ουσιαστικά την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κακκαβιας, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα.

Αύριο το μεσημέρι, οι αγρότες της Πρέβεζας αναμένεται να στήσουν μπλόκο στον Λούρο.

Χθες το βράδυ, αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων της Άρτας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης πως θα βγουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στους δρόμους, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στη μορφή και το σημείο της κινητοποίησης.

Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια

«Είναι μάταιο να ασκήσουμε βία σε ανθρώπους που διεκδικούν το δίκιο τους. Από την άλλη πλευρά, δεν θα στερήσουμε από τη χώρα τόσο πολύ κρίσιμα θέματα που έχει ανάγκη σε καθημερινή βάση» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, σχετικά με τις κινητοποιήσεις στις οποίες προβαίνουν οι αγρότες, προσθέτοντας πως «το δικαίωμα της κάθε κοινωνικής ομάδας να διαδηλώνει είναι αυτονόητο και συνταγματικό».

«Οι διαδηλώσεις τους είναι μαζικές, έχουν την ευκαιρία και μέσα από τα ΜΜΕ να εκφράσουν τα αιτήματά τους. Από κει και πέρα, υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να δούμε: είναι κλειστές οι Εθνικές Οδοί αλλά υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι». Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, υπάρχουν 2 προϋποθέσεις: η μη άσκηση βίας, η οποία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας, και κάποιες κρίσιμες υποδομές οι οποίες δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν, καθώς κοστίζουν δημόσιο χρήμα, δημόσιο συμφέρον, εθνική ασφάλεια, δημόσια τάξη. «Εκεί (τελωνεία και λιμάνια) δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση που θα εμποδίσει τη διέλευση των αγαθών».