Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σημαντικό ρόλο στην οδική ασφάλεια διαδραματίζει η σωστή ενημέρωση των οδηγών κατά μήκος του οδικού δικτύου, με τις πινακίδες σήμανσης να αποτελούν βασικό εργαλείο καθοδήγησης και πρόληψης κινδύνων.

Ιδιαίτερη θέση σε αυτό το σύστημα έχουν οι μικρές πράσινες πλευρικές πινακίδες που συναντά κανείς σε τακτά διαστήματα στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας. Πρόκειται για πινακίδες χιλιομετρικής θέσης, οι οποίες δεν ενημερώνουν απλώς για την απόσταση μέχρι έναν προορισμό, αλλά προσδιορίζουν με ακρίβεια το σημείο στο οποίο βρίσκεται κάθε όχημα.

Advertisement

Advertisement

Οι ενδείξεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν έναν αριθμό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προηγείται και ένα γράμμα που δηλώνει την κατεύθυνση της κίνησης. Για παράδειγμα, σε έναν βασικό οδικό άξονα, ένας αριθμός όπως το «50» αντιστοιχεί σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από ένα προκαθορισμένο σημείο αναφοράς, συνήθως το κέντρο μιας μεγάλης πόλης.

Όταν υπάρχει και γράμμα, αυτό λειτουργεί ως ένδειξη κατεύθυνσης. Έτσι, διαφορετικοί συνδυασμοί υποδεικνύουν αν το όχημα κινείται προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση ή την αντίθετη, βοηθώντας στον ακριβή προσανατολισμό μέσα στο οδικό δίκτυο.

Η χρησιμότητα αυτών των πινακίδων δεν περιορίζεται στην απλή ενημέρωση του οδηγού. Αντίθετα, αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό της θέσης ενός συμβάντος. Σε περίπτωση ατυχήματος, η αναφορά της χιλιομετρικής θέσης διευκολύνει την ταχεία κινητοποίηση της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής ή των διασωστικών συνεργείων.

Για τον λόγο αυτό, οι συγκεκριμένες ενδείξεις τοποθετούνται σε σχετικά μικρά διαστήματα, ώστε ο οδηγός να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται. Συχνά μάλιστα συνοδεύονται από πρόσθετες πληροφορίες, όπως στοιχεία για τις κοντινές τηλεφωνικές συσκευές έκτακτης ανάγκης.

Έτσι, οι φαινομενικά απλές πράσινες πινακίδες αποδεικνύονται ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου, συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στην οδική ασφάλεια όσο και στην αποτελεσματική διαχείριση έκτακτων περιστατικών.