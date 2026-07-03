Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αίσια κατάληξη είχε η ανάβαση μιας παρέας στο μονοπάτι του Ολύμπου, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, καθώς μια 66χρονη περιπατήτρια τραυματίστηκε χθες κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με την Πυροσβεστική και την 2η ΕΜΑΚ να καταφθάνουν στο ορειβατικό μονοπάτι κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός».

Είχε προηγηθεί κλήση στο 112 και έτσι κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες οι οποίοι αφού εντόπισαν την τραυματισμένη γυναίκα, την προσέγγισαν και την μετέφεραν με χρήση φορείου, σε ασφαλές σημείο στη θέση Πριόνια, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Advertisement

Advertisement

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από την διάσωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συνδρομή στην επιχείρηση παρείχε και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.