Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, Μύρωνας Χιλετζάκης και ο «επικουρικός» του, λογιστής, Γιώργος Λαμπράκης, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Ο Μύρωνας Χιλετζάκης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας, από το 2019 έως και το 2025, διήυθυνε και συντόνιζε τα μέλη του κυκλώματος για να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις. Εντόπιζε αδήλωτα αγροτεμάχια, υπέβαλλε ο ίδιος και οι συγγενείς του αιτήσεις για ενιαίες ενισχύσεις και ζητούσε από τα υπόλοιπα μέλη να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους έμπαιναν τμήματα ή το σύνολο των επιδοτήσεων. Για την παράνομη αυτή δραστηριότητα εισέπραττε χρηματικά ανταλλάγματα.

Ο λογιστής Γιώργος Λαμπράκης, θεωρείται ως ο «αχυράνθρωπος» του Χιλετζάκη. Ηταν είτε διαχειριστής είτε συμμετείχε στη διοίκηση νομικών προσώπων τα οποία είχαν ποσοστό συνιδιοκτησίας σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, μέσω των οποίων οι συγκατηγορούμενοι του προέβαιναν στις ψευδείς δηλώσεις. Και ο ίδιος όμως υπέβαλε αιτήσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις ΕΑΕ για το 2019 – 2024, με μη ορθά στοιχεία για αγροτεμάχια που ανήκαν ή μίσθωνε εκείνος για αγροτικές δραστηριότητες, κι έτσι λάμβανε επιχορηγήσεις.

«Όλες οι επιδοτήσεις που έχω πάρει στο όνομα μου είναι νόμιμες. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοί μου τραπεζικοί λογαριασμοί για επιδοτήσεις άλλων αγροτών αποδεικνύεται ότι επίσης ήταν νόμιμες και έγινε καθαρά για τεχνικό λόγο. Έχω προσωπική περιουσία και τα ποσά που με αφορούν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα όσα έχω στην κατοχή μου. Δεν είχα κανένα κίνητρο να πάρω παράνομη επιδότηση και ούτε είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης», είπε ο κ. Χιλετζάκης.