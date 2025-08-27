Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση (ξηρά χόρτα) στην περιοχή Βρωμοπούσι στην Σαλαμίνα. Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι κινητοποιήθηκαν 102 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 30 οχήματα.

Λίγο πριν από τις 22:00 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

Advertisement

Advertisement

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά #Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025

Λόγω της πυρκαγιάς έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Καραϊσκάκη από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη και στα δύο ρεύματα.

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και είναι πλέον χωρίς κάποιο ενεργό μέτωπο.