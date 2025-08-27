Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση (ξηρά χόρτα) στην περιοχή Βρωμοπούσι στην Σαλαμίνα. Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι κινητοποιήθηκαν 102 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 30 οχήματα.
Λίγο πριν από τις 22:00 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά #Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice
Λόγω της πυρκαγιάς έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Καραϊσκάκη από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη και στα δύο ρεύματα.
Λίγο μετά τις 10 το βράδυ η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και είναι πλέον χωρίς κάποιο ενεργό μέτωπο.