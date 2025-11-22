«Έξυπνα μάτια» θα είναι για την ΟΣΥ οι 600 νέες κάμερες που θα τοποθετηθούν στα λεωφορεία της και θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς τα λεωφορεία κινούνται μέσα στην πόλη, οι κάμερες καταγράφουν όσα συμβαίνουν γύρω τους: αν κάποιο όχημα μπει παράνομα στη λεωφορειολωρίδα, αν παρκάρει όπου δεν επιτρέπεται ή αν περάσει με κόκκινο.

Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα τις παραβάσεις και στέλνει την κλήση κατευθείαν στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, χωρίς καμία χειροκίνητη παρέμβαση από την ΟΣΥ. Παράλληλα, οι κάμερες και οι αισθητήρες IoT ελέγχουν την κατάσταση του δρόμου, εντοπίζοντας λακκούβες, φθορές ή ρωγμές, και στέλνουν τα δεδομένα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Καταγράφουν επίσης τη ροή της κυκλοφορίας: πόσα οχήματα κινούνται, πόσο γρήγορα, πού υπάρχει συμφόρηση και ποιες περιοχές έχουν συστηματικό πρόβλημα. Όλες αυτές οι πληροφορίες συγκεντρώνονται σε μία κεντρική πλατφόρμα στο cloud, όπου εμφανίζονται σε χάρτες και γραφήματα ώστε η ΟΣΥ να μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Στόχος του συστήματος είναι να βελτιωθεί η λειτουργία των λεωφορειολωρίδων, να μειωθούν οι καθυστερήσεις, να ενισχυθεί η ασφάλεια επιβατών και οδηγών και να ληφθούν καλύτερες αποφάσεις για τα δρομολόγια και τις υποδομές.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκπαιδευτεί με πραγματικά δεδομένα ώστε να αναγνωρίζει οχήματα, παραβάσεις και φθορές με ακρίβεια. Το νέο σύστημα βασίζεται στο άρθρο 107 του νέου ΚΟΚ, που επιτρέπει τη διαπίστωση παραβάσεων με κάμερες, και συνοδεύεται από διαδικασίες συμμόρφωσης με το GDPR.