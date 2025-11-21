Κινητοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων έχει προκαλέσει η περίπτωση ζευγαριού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μετά από κατανάλωση μανιταριών.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι, ένας άνδρας 65 ετών και μια γυναίκα 55 ετών, έχουν διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.
Κατά πληροφορίες το ζευγάρι έφαγε τα μανιτάρια στη διάρκεια εκδήλωσης συλλογής και βρώσης μανιταριών σε περιοχή της βόρειας Ελλάδας
Στον ΕΟΜ έχει σημάνει συναγερμός για την επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος στην οποία πρέπει να υποβληθούν και ο άνδρας και η γυναίκα.
Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση κέντρου για μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία με αρμόδιες πηγές να μεταφέρουν ότι στόχος είναι η διακομιδή του ζευγαριού να γίνει μέσα στην ημέρα.