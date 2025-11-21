Κινητοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων έχει προκαλέσει η περίπτωση ζευγαριού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μετά από κατανάλωση μανιταριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι, ένας άνδρας 65 ετών και μια γυναίκα 55 ετών, έχουν διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Advertisement

Advertisement

Κατά πληροφορίες το ζευγάρι έφαγε τα μανιτάρια στη διάρκεια εκδήλωσης συλλογής και βρώσης μανιταριών σε περιοχή της βόρειας Ελλάδας

Στον ΕΟΜ έχει σημάνει συναγερμός για την επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος στην οποία πρέπει να υποβληθούν και ο άνδρας και η γυναίκα.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση κέντρου για μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία με αρμόδιες πηγές να μεταφέρουν ότι στόχος είναι η διακομιδή του ζευγαριού να γίνει μέσα στην ημέρα.