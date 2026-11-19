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Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας.

Ήταν ότι μας δίδαξαν να μη σταματάμε να ρωτάμε.

Η μεγαλύτερη προσφορά των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων δεν ήταν ότι έδωσαν οριστικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Και στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, των παραπλανητικών ειδήσεων και των τεχνητά παραγόμενων εικόνων, αυτές οι δεξιότητες είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ.

Στη δημοσιογραφία, η φιλοσοφική σκέψη συνδέεται με την αναζήτηση της αλήθειας, την αμφισβήτηση των αυθεντιών και την υποχρέωση διασταύρωσης των γεγονότων.

Στη δημόσια ζωή, μπορεί να ενισχύσει τον σεβασμό στη διαφορετική άποψη και την ανάγκη τεκμηρίωσης των πολιτικών αποφάσεων.

Στο σχολείο, η φιλοσοφία μπορεί να καλλιεργήσει την ικανότητα των μαθητών να επιχειρηματολογούν, να αναγνωρίζουν λογικά σφάλματα και να αντιμετωπίζουν κριτικά τις πληροφορίες.

Χρειάζεται να αξιοποιεί ουσιαστικά την κληρονομιά τους.

Η χώρα που γέννησε τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη δεν αρκεί να τιμά τους φιλοσόφους της με αγάλματα, ονομασίες δρόμων και επετειακές εκδηλώσεις.

Η Ελλάδα πρέπει να ξαναβάλει τη φιλοσοφία στην καθημερινή ζωή

Η επιλογή αυτών των θεμάτων αποκαλύπτει πόσο στενά συνδέεται πλέον η φιλοσοφία με τα πιο πιεστικά προβλήματα του πλανήτη.

Φοιτητές από συνεργαζόμενα πανεπιστήμια θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια και συζητήσεις με στόχο τη διατύπωση προτάσεων για τη δημόσια πολιτική.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερα μεγάλα ζητήματα: η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη, η μετανάστευση και η υγεία.

Η UNESCO οργανώνει στις 19 Νοεμβρίου στο Παρίσι εκδηλώσεις με κεντρικό ομιλητή τον φιλόσοφο Σουλεϊμάν Μπασίρ Ντιανιέ, ο οποίος θα μιλήσει για τη δυνατότητα της ανθρωπότητας να συνυπάρχει και να αντιμετωπίζει συλλογικά τις προκλήσεις της εποχής.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας έχει ιδιαίτερα επίκαιρο χαρακτήρα.

Η UNESCO φέρνει τη φιλοσοφία στο επίκεντρο των κρίσεων του 2026

Αντιθέτως, όσο πιο ισχυρή γίνεται η τεχνολογία τόσο πιο αναγκαία γίνεται η φιλοσοφική συζήτηση για τα όριά της.

Ωστόσο, αποδεικνύουν ότι η φιλοσοφία δεν είναι μια ξεπερασμένη επιστήμη.

Πρόκειται βεβαίως για σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις και όχι για απόψεις που διατύπωσαν οι ίδιοι σχετικά με μια τεχνολογία που δεν γνώριζαν.

Ο Καντ θα έθετε το ζήτημα της ηθικής ευθύνης: ποιος λογοδοτεί όταν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί βλάβη;

Ο Αριστοτέλης θα μας οδηγούσε να εξετάσουμε τις έννοιες της λογικής, της αιτιότητας και της ανθρώπινης κρίσης.

Ο Πλάτων θα μπορούσε να θέσει το ερώτημα αν οι απαντήσεις μιας μηχανής αποτελούν πραγματική γνώση ή απλώς πειστική αναπαράσταση της γνώσης.

Ο Σωκράτης πιθανότατα θα μας καλούσε να ορίσουμε πρώτα τι εννοούμε με τη λέξη «σκέψη».

Είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα της εποχής μας.

Τι θα έλεγαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι για την τεχνητή νοημοσύνη;

Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της ίδιας της φιλοσοφίας.

Οι στοχαστές αυτοί δεν εκπροσωπούν μία ενιαία σχολή. Αντιθέτως, συχνά διαφωνούν ριζικά μεταξύ τους.

Ο Στέλιος Ράμφος έχει επίσης συμβάλει στον δημόσιο φιλοσοφικό διάλογο, ιδιαίτερα γύρω από την ελληνική ταυτότητα, την αυτογνωσία και την πολιτισμική παράδοση.

Ο Χρήστος Γιανναράς, που έζησε από το 1935 έως το 2024, συνέδεσε τη φιλοσοφία με την ορθόδοξη θεολογία, την έννοια του προσώπου και την κριτική του σύγχρονου πολιτισμού.

Ο Παναγιώτης Κονδύλης, που έζησε από το 1943 έως το 1998, διακρίθηκε για το έργο του στην πολιτική φιλοσοφία, στην ιστορία των ιδεών και στη θεωρία της ισχύος.

Ο Κώστας Αξελός, που έζησε από το 1924 έως το 2010, ανέπτυξε τη φιλοσοφία του παιχνιδιού του κόσμου και ασχολήθηκε με τη σχέση ανθρώπου, τεχνικής και σύγχρονου πολιτισμού.

Η κριτική του στη γραφειοκρατία και στις αυταρχικές μορφές εξουσίας εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις για τη δημοκρατία.

Ανέπτυξε την έννοια του κοινωνικού φαντασιακού και υποστήριξε την ανάγκη της ατομικής και συλλογικής αυτονομίας.

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, που έζησε από το 1922 έως το 1997, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές του 20ού αιώνα.

Η ελληνική φιλοσοφική παράδοση δεν σταμάτησε στην αρχαιότητα.

Η παρουσία τους υπενθυμίζει ότι η ιστορία της φιλοσοφίας δεν είναι αποκλειστικά ιστορία ανδρών, ακόμη κι αν οι γυναίκες αντιμετώπισαν επί αιώνες σοβαρά εμπόδια στην εκπαίδευση και στη δημόσια πνευματική ζωή.

Η Ελίζαμπεθ Άνσκομπ συνέβαλε στην αναβίωση της ηθικής της αρετής και στη φιλοσοφία της πράξης.

Η Σιμόν ντε Μποβουάρ, με το έργο «Το δεύτερο φύλο», άσκησε καθοριστική επιρροή στη φεμινιστική φιλοσοφία.

Η Χάνα Άρεντ, που έζησε από το 1906 έως το 1975, μελέτησε τον ολοκληρωτισμό, την πολιτική ευθύνη και τη σχέση σκέψης και πράξης.

Οι γυναίκες που άλλαξαν τη σύγχρονη φιλοσοφία

Η επιρροή και των δύο υπήρξε τεράστια, αν και οι ιδέες τους έχουν δεχθεί διαφορετικές και συχνά αντιφατικές ερμηνείες.

Ο Φρίντριχ Νίτσε αμφισβήτησε παραδοσιακές ηθικές και φιλοσοφικές βεβαιότητες και ανέδειξε το πρόβλημα της δημιουργίας αξιών σε έναν κόσμο όπου οι παλαιές αυθεντίες χάνουν την ισχύ τους.

Οι ιδέες του επηρέασαν πολιτικά κινήματα, επαναστάσεις και κοινωνικές επιστήμες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Καρλ Μαρξ ανέπτυξε μια ριζική κριτική του καπιταλισμού και της κοινωνικής οργάνωσης, δίνοντας έμφαση στις παραγωγικές σχέσεις και στις ταξικές συγκρούσεις.

Μαρξ και Νίτσε: Δύο στοχαστές που συγκλόνισαν τη νεότερη εποχή

Η αντίληψή του ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού παραμένει κεντρική στις σύγχρονες συζητήσεις για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Υποστήριξε ότι η ηθική πράξη πρέπει να μπορεί να στηριχθεί σε αρχές που θα μπορούσαν να ισχύουν καθολικά.

Ο Ιμάνουελ Καντ, που έζησε από το 1724 έως το 1804, επηρέασε βαθιά τη νεότερη φιλοσοφία.

Καντ: Η ηθική δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από το συμφέρον

Η σκέψη του επηρέασε τη φιλοσοφία του νου, τη θεωρία της γνώσης και την επιστημονική μεθοδολογία.

Η περίφημη διατύπωσή του «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω» συνοψίζει την προσπάθειά του να αναζητήσει μια βέβαιη αφετηρία για τη γνώση.

Ο Ρενέ Ντεκάρτ, που έζησε από το 1596 έως το 1650, θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές της νεότερης φιλοσοφίας.

Η παγκόσμια ιστορία της φιλοσοφίας είναι επομένως ιστορία πολλών πολιτισμών που συχνά συναντήθηκαν, διαφώνησαν και αλληλοεπηρεάστηκαν.

Στον ισλαμικό κόσμο, ο Αβικέννας και ο Αβερρόης συνέβαλαν καθοριστικά στη φιλοσοφία, στην ιατρική και στη μετάδοση και ερμηνεία της αριστοτελικής σκέψης.

Στην Ινδία, ο Βούδας ανέπτυξε μια διδασκαλία για τον ανθρώπινο πόνο, την επιθυμία και την απελευθέρωση από τη δυστυχία.

Ο Λάο Τσε, μορφή της οποίας η ιστορικότητα και η ακριβής χρονολόγηση παραμένουν αντικείμενο συζήτησης, συνδέθηκε με τον ταοϊσμό και την αναζήτηση αρμονίας με τη φυσική τάξη.

Στην Κίνα, ο Κομφούκιος, που έζησε από το 551 έως το 479 π.Χ., ανέπτυξε μια διδασκαλία με επίκεντρο την ηθική συμπεριφορά, την παιδεία, την οικογένεια και την κοινωνική αρμονία.

Η φιλοσοφία δεν περιορίστηκε στον ελληνικό και στον ευρωπαϊκό χώρο.

Η δολοφονία της, μέσα στο κλίμα των πολιτικών και θρησκευτικών συγκρούσεων της εποχής, την κατέστησε διαχρονικό σύμβολο της ελευθερίας της σκέψης.

Δίδαξε στην Αλεξάνδρεια και συνδέθηκε με τη μελέτη και τη μετάδοση της ελληνικής επιστημονικής παράδοσης.

Η Υπατία της Αλεξάνδρειας, που δολοφονήθηκε το 415 μ.Χ., υπήρξε σημαντική μαθηματικός, αστρονόμος και νεοπλατωνική φιλόσοφος.

Υπατία: Η γυναίκα που έγινε σύμβολο της ελευθερίας της γνώσης

Παρά τη συνηθισμένη παρερμηνεία, η επικούρεια φιλοσοφία δεν ήταν πρόσκληση σε ανεξέλεγκτες απολαύσεις.

Ο Επίκουρος, από την άλλη πλευρά, δίδαξε ότι η ευτυχία συνδέεται με την απουσία σωματικού πόνου και ψυχικής ταραχής, τη φιλία και τη συνετή διαχείριση των επιθυμιών.

Σήμερα, οι ιδέες για τη διάκριση ανάμεσα σε όσα μπορούμε και όσα δεν μπορούμε να ελέγξουμε γνωρίζουν νέα δημοτικότητα.

Αργότερα, ο Επίκτητος και ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος συνέβαλαν στη διάδοση της στωικής φιλοσοφίας.

Ο Ζήνων ο Κιτιεύς, ιδρυτής της Στωικής Σχολής, δίδαξε ότι η ανθρώπινη ευτυχία συνδέεται με την αρετή και τη ζωή σύμφωνα με τον λόγο.

Οι Στωικοί και ο Επίκουρος: Φιλοσοφία για την καθημερινή ζωή

Πολλές φυσικές θεωρίες του αποδείχθηκαν λανθασμένες από τη νεότερη επιστήμη. Αυτό όμως δεν μειώνει τη σημασία του στην ιστορία της συστηματικής σκέψης.

Η αριστοτελική λογική επηρέασε για αιώνες τη φιλοσοφία και την επιστημονική επιχειρηματολογία.

Στα «Πολιτικά» μελέτησε τις μορφές διακυβέρνησης, ενώ στα «Ηθικά Νικομάχεια» ανέπτυξε την έννοια της αρετής και της ευδαιμονίας.

Ασχολήθηκε με τη λογική, τη βιολογία, τη φυσική, την ηθική, την πολιτική, τη ρητορική και τη μεταφυσική.

Η συμβολή του υπήρξε εξαιρετικά ευρεία.

Υπήρξε μαθητής του Πλάτωνα και αργότερα δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα Στάγειρα το 384 π.Χ. και πέθανε το 322 π.Χ.

Αριστοτέλης: Ο φιλόσοφος που επηρέασε σχεδόν κάθε επιστήμη

Ακόμη και σήμερα, όταν συζητούμε ποια προσόντα πρέπει να διαθέτει ένας πολιτικός ηγέτης, επιστρέφουμε σε ερωτήματα που απασχόλησαν τον Πλάτωνα.

Η θεωρία των Ιδεών, η αλληγορία του σπηλαίου και η αντίληψή του για τη σχέση γνώσης και εξουσίας επηρέασαν βαθιά τη δυτική σκέψη.

Στην «Πολιτεία» εξετάζει τη δικαιοσύνη, τη διακυβέρνηση, την παιδεία και την οργάνωση της κοινωνίας.

Ίδρυσε την Ακαδημία στην Αθήνα, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα φιλοσοφικής διδασκαλίας της αρχαιότητας.

Ο Πλάτων, μαθητής του Σωκράτη, έζησε περίπου από το 427 έως το 347 π.Χ.

Πλάτων: Η δικαιοσύνη, η πολιτεία και η αναζήτηση της αλήθειας

Η καταδίκη του σε θάνατο από αθηναϊκό δικαστήριο το 399 π.Χ. αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές στην ιστορία της σχέσης ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και στην ελευθερία της σκέψης.

Η σωκρατική μέθοδος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, στη νομική σκέψη και στη φιλοσοφική συζήτηση.

Ο Σωκράτης δεν προσπαθούσε απλώς να δώσει έτοιμες απαντήσεις. Με συνεχείς ερωτήσεις οδηγούσε τους συνομιλητές του να εξετάσουν τις πεποιθήσεις τους και να αναγνωρίσουν τις αντιφάσεις τους.

Η διδασκαλία του διασώθηκε κυρίως μέσα από τον Πλάτωνα, τον Ξενοφώντα και άλλες αρχαίες μαρτυρίες.

Δεν άφησε δικά του γραπτά έργα.

Ο Σωκράτης, που έζησε από το 469 έως το 399 π.Χ., είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη μορφή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.

Σωκράτης: Ο άνθρωπος που δίδαξε να αμφισβητούμε

Η αρχαία ατομική θεωρία δεν ήταν η σύγχρονη φυσική. Ωστόσο, αποτελεί εντυπωσιακό παράδειγμα φιλοσοφικής προσπάθειας να εξηγηθεί η φύση μέσω βασικών συστατικών και αρχών.

Ο Δημόκριτος από τα Άβδηρα, μαζί με τον Λεύκιππο, ανέπτυξε την ατομική θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ύλη αποτελείται από άτομα και κενό.

Ο Ηράκλειτος από την Έφεσο συνδέθηκε με τη διαρκή μεταβολή και την αντίληψη ότι ο κόσμος βρίσκεται σε αέναη διαδικασία αλλαγής.

Ηράκλειτος και Δημόκριτος: Δύο διαφορετικοί δρόμοι προς την κατανόηση του κόσμου

Σήμερα, από τις μαθηματικές εξισώσεις της φυσικής μέχρι τους αλγορίθμους των υπολογιστών, η σχέση μαθηματικών και πραγματικότητας παραμένει καθοριστική.

Η επιρροή της υπήρξε τεράστια, αν και πρέπει να διακρίνουμε τις ιστορικά τεκμηριωμένες απόψεις του ίδιου του Πυθαγόρα από εκείνες που αναπτύχθηκαν αργότερα από τους οπαδούς του.

Η πυθαγόρεια παράδοση υποστήριζε ότι οι αριθμητικές σχέσεις αποτελούν θεμελιώδες χαρακτηριστικό της πραγματικότητας.

Ο Πυθαγόρας, που έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ., συνέδεσε τη φιλοσοφία με τα μαθηματικά, τη μουσική και την αναζήτηση της αρμονίας.

Ήταν μια από τις πρώτες μεγάλες μετατοπίσεις προς τη φυσική ερμηνεία του κόσμου.

Στην ίδια παράδοση ανήκουν ο Αναξίμανδρος και ο Αναξιμένης, οι οποίοι επιχείρησαν να κατανοήσουν τη δημιουργία και τη λειτουργία του σύμπαντος.

Βρίσκεται κυρίως στην προσπάθεια να εξηγηθεί ο φυσικός κόσμος με λογικές αρχές και όχι αποκλειστικά με μυθολογικές αφηγήσεις.

Η σημασία του δεν βρίσκεται μόνο στην άποψή του ότι το νερό αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή των πραγμάτων.

Ο Θαλής, που έζησε περίπου από το 624 έως το 546 π.Χ., θεωρείται παραδοσιακά ένας από τους πρώτους φιλοσόφους της ελληνικής αρχαιότητας.

Θαλής ο Μιλήσιος: Ο άνθρωπος που αναζήτησε τη φύση πίσω από τους μύθους

Αλλά επειδή στην αρχαία Ελλάδα διαμορφώθηκαν ορισμένα από τα σημαντικότερα θεμέλια της δυτικής φιλοσοφικής σκέψης, της λογικής επιχειρηματολογίας και της συστηματικής αναζήτησης της γνώσης.

Όχι επειδή η φιλοσοφία υπήρξε αποκλειστικά ελληνική υπόθεση. Μεγάλες φιλοσοφικές παραδόσεις αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα στην Κίνα, στην Ινδία και σε άλλους πολιτισμούς.

Και αν υπάρχει μια χώρα που έχει κάθε λόγο να αναδεικνύει αυτή την επέτειο, είναι η Ελλάδα.

Η ημέρα καθιερώθηκε θεσμικά το 2005, με στόχο την προώθηση της κριτικής σκέψης, του διαλόγου και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Η Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 είναι η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας , η οποία γιορτάζεται κάθε τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου με πρωτοβουλία της UNESCO .

Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι καινούργια. Αποτελούν τη συνέχεια μιας πνευματικής περιπέτειας που ξεκίνησε πριν από περίπου 2.600 χρόνια και εξακολουθεί να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.

Ποιος αποφασίζει τι είναι σωστό και τι λάθος; Τι είναι δικαιοσύνη; Πότε μια κοινωνία είναι πραγματικά δημοκρατική; Υπάρχει απόλυτη αλήθεια; Και σήμερα, που οι μηχανές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερες δυνατότητες, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να σκέφτεται όπως ο άνθρωπος;

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Από τον Σωκράτη και τον Αριστοτέλη μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη: Οι φιλόσοφοι που άλλαξαν τον κόσμο

Ποιος αποφασίζει τι είναι σωστό και τι λάθος; Τι είναι δικαιοσύνη; Πότε μια κοινωνία είναι πραγματικά δημοκρατική; Υπάρχει απόλυτη αλήθεια; Και σήμερα, που οι μηχανές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερες δυνατότητες, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να σκέφτεται όπως ο άνθρωπος;

Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι καινούργια. Αποτελούν τη συνέχεια μιας πνευματικής περιπέτειας που ξεκίνησε πριν από περίπου 2.600 χρόνια και εξακολουθεί να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.

Η Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 είναι η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας, η οποία γιορτάζεται κάθε τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου με πρωτοβουλία της UNESCO.

Η ημέρα καθιερώθηκε θεσμικά το 2005, με στόχο την προώθηση της κριτικής σκέψης, του διαλόγου και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Και αν υπάρχει μια χώρα που έχει κάθε λόγο να αναδεικνύει αυτή την επέτειο, είναι η Ελλάδα.

Όχι επειδή η φιλοσοφία υπήρξε αποκλειστικά ελληνική υπόθεση. Μεγάλες φιλοσοφικές παραδόσεις αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα στην Κίνα, στην Ινδία και σε άλλους πολιτισμούς.

Αλλά επειδή στην αρχαία Ελλάδα διαμορφώθηκαν ορισμένα από τα σημαντικότερα θεμέλια της δυτικής φιλοσοφικής σκέψης, της λογικής επιχειρηματολογίας και της συστηματικής αναζήτησης της γνώσης.

Θαλής ο Μιλήσιος: Ο άνθρωπος που αναζήτησε τη φύση πίσω από τους μύθους

Ο Θαλής, που έζησε περίπου από το 624 έως το 546 π.Χ., θεωρείται παραδοσιακά ένας από τους πρώτους φιλοσόφους της ελληνικής αρχαιότητας.

Η σημασία του δεν βρίσκεται μόνο στην άποψή του ότι το νερό αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή των πραγμάτων.

Βρίσκεται κυρίως στην προσπάθεια να εξηγηθεί ο φυσικός κόσμος με λογικές αρχές και όχι αποκλειστικά με μυθολογικές αφηγήσεις.

Στην ίδια παράδοση ανήκουν ο Αναξίμανδρος και ο Αναξιμένης, οι οποίοι επιχείρησαν να κατανοήσουν τη δημιουργία και τη λειτουργία του σύμπαντος.

Ήταν μια από τις πρώτες μεγάλες μετατοπίσεις προς τη φυσική ερμηνεία του κόσμου.

https://www.huffingtonpost.gr/blogs/yparchei-simera-choros-gia-ti-filosofia/

Πυθαγόρας: Οι αριθμοί ως κλειδί του σύμπαντος

Ο Πυθαγόρας, που έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ., συνέδεσε τη φιλοσοφία με τα μαθηματικά, τη μουσική και την αναζήτηση της αρμονίας.

Η πυθαγόρεια παράδοση υποστήριζε ότι οι αριθμητικές σχέσεις αποτελούν θεμελιώδες χαρακτηριστικό της πραγματικότητας.

Η επιρροή της υπήρξε τεράστια, αν και πρέπει να διακρίνουμε τις ιστορικά τεκμηριωμένες απόψεις του ίδιου του Πυθαγόρα από εκείνες που αναπτύχθηκαν αργότερα από τους οπαδούς του.

Σήμερα, από τις μαθηματικές εξισώσεις της φυσικής μέχρι τους αλγορίθμους των υπολογιστών, η σχέση μαθηματικών και πραγματικότητας παραμένει καθοριστική.

Ηράκλειτος και Δημόκριτος: Δύο διαφορετικοί δρόμοι προς την κατανόηση του κόσμου

Ο Ηράκλειτος από την Έφεσο συνδέθηκε με τη διαρκή μεταβολή και την αντίληψη ότι ο κόσμος βρίσκεται σε αέναη διαδικασία αλλαγής.

Ο Δημόκριτος από τα Άβδηρα, μαζί με τον Λεύκιππο, ανέπτυξε την ατομική θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ύλη αποτελείται από άτομα και κενό.

Η αρχαία ατομική θεωρία δεν ήταν η σύγχρονη φυσική. Ωστόσο, αποτελεί εντυπωσιακό παράδειγμα φιλοσοφικής προσπάθειας να εξηγηθεί η φύση μέσω βασικών συστατικών και αρχών.

Σωκράτης: Ο άνθρωπος που δίδαξε να αμφισβητούμε

Ο Σωκράτης, που έζησε από το 469 έως το 399 π.Χ., είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη μορφή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.

Δεν άφησε δικά του γραπτά έργα.

Η διδασκαλία του διασώθηκε κυρίως μέσα από τον Πλάτωνα, τον Ξενοφώντα και άλλες αρχαίες μαρτυρίες.

Ο Σωκράτης δεν προσπαθούσε απλώς να δώσει έτοιμες απαντήσεις. Με συνεχείς ερωτήσεις οδηγούσε τους συνομιλητές του να εξετάσουν τις πεποιθήσεις τους και να αναγνωρίσουν τις αντιφάσεις τους.

Η σωκρατική μέθοδος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, στη νομική σκέψη και στη φιλοσοφική συζήτηση.

Η καταδίκη του σε θάνατο από αθηναϊκό δικαστήριο το 399 π.Χ. αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές στην ιστορία της σχέσης ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και στην ελευθερία της σκέψης.

Πλάτων: Η δικαιοσύνη, η πολιτεία και η αναζήτηση της αλήθειας

Ο Πλάτων, μαθητής του Σωκράτη, έζησε περίπου από το 427 έως το 347 π.Χ.

Ίδρυσε την Ακαδημία στην Αθήνα, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα φιλοσοφικής διδασκαλίας της αρχαιότητας.

Στην «Πολιτεία» εξετάζει τη δικαιοσύνη, τη διακυβέρνηση, την παιδεία και την οργάνωση της κοινωνίας.

Η θεωρία των Ιδεών, η αλληγορία του σπηλαίου και η αντίληψή του για τη σχέση γνώσης και εξουσίας επηρέασαν βαθιά τη δυτική σκέψη.

Ακόμη και σήμερα, όταν συζητούμε ποια προσόντα πρέπει να διαθέτει ένας πολιτικός ηγέτης, επιστρέφουμε σε ερωτήματα που απασχόλησαν τον Πλάτωνα.

Αριστοτέλης: Ο φιλόσοφος που επηρέασε σχεδόν κάθε επιστήμη

Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα Στάγειρα το 384 π.Χ. και πέθανε το 322 π.Χ.

Υπήρξε μαθητής του Πλάτωνα και αργότερα δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η συμβολή του υπήρξε εξαιρετικά ευρεία.

Ασχολήθηκε με τη λογική, τη βιολογία, τη φυσική, την ηθική, την πολιτική, τη ρητορική και τη μεταφυσική.

Στα «Πολιτικά» μελέτησε τις μορφές διακυβέρνησης, ενώ στα «Ηθικά Νικομάχεια» ανέπτυξε την έννοια της αρετής και της ευδαιμονίας.

Η αριστοτελική λογική επηρέασε για αιώνες τη φιλοσοφία και την επιστημονική επιχειρηματολογία.

Πολλές φυσικές θεωρίες του αποδείχθηκαν λανθασμένες από τη νεότερη επιστήμη. Αυτό όμως δεν μειώνει τη σημασία του στην ιστορία της συστηματικής σκέψης.

Οι Στωικοί και ο Επίκουρος: Φιλοσοφία για την καθημερινή ζωή

Ο Ζήνων ο Κιτιεύς, ιδρυτής της Στωικής Σχολής, δίδαξε ότι η ανθρώπινη ευτυχία συνδέεται με την αρετή και τη ζωή σύμφωνα με τον λόγο.

Αργότερα, ο Επίκτητος και ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος συνέβαλαν στη διάδοση της στωικής φιλοσοφίας.

Σήμερα, οι ιδέες για τη διάκριση ανάμεσα σε όσα μπορούμε και όσα δεν μπορούμε να ελέγξουμε γνωρίζουν νέα δημοτικότητα.

Ο Επίκουρος, από την άλλη πλευρά, δίδαξε ότι η ευτυχία συνδέεται με την απουσία σωματικού πόνου και ψυχικής ταραχής, τη φιλία και τη συνετή διαχείριση των επιθυμιών.

Παρά τη συνηθισμένη παρερμηνεία, η επικούρεια φιλοσοφία δεν ήταν πρόσκληση σε ανεξέλεγκτες απολαύσεις.

Υπατία: Η γυναίκα που έγινε σύμβολο της ελευθερίας της γνώσης

Η Υπατία της Αλεξάνδρειας, που δολοφονήθηκε το 415 μ.Χ., υπήρξε σημαντική μαθηματικός, αστρονόμος και νεοπλατωνική φιλόσοφος.

Δίδαξε στην Αλεξάνδρεια και συνδέθηκε με τη μελέτη και τη μετάδοση της ελληνικής επιστημονικής παράδοσης.

Η δολοφονία της, μέσα στο κλίμα των πολιτικών και θρησκευτικών συγκρούσεων της εποχής, την κατέστησε διαχρονικό σύμβολο της ελευθερίας της σκέψης.

Οι μεγάλοι φιλόσοφοι του υπόλοιπου κόσμου

Η φιλοσοφία δεν περιορίστηκε στον ελληνικό και στον ευρωπαϊκό χώρο.

Στην Κίνα, ο Κομφούκιος, που έζησε από το 551 έως το 479 π.Χ., ανέπτυξε μια διδασκαλία με επίκεντρο την ηθική συμπεριφορά, την παιδεία, την οικογένεια και την κοινωνική αρμονία.

Ο Λάο Τσε, μορφή της οποίας η ιστορικότητα και η ακριβής χρονολόγηση παραμένουν αντικείμενο συζήτησης, συνδέθηκε με τον ταοϊσμό και την αναζήτηση αρμονίας με τη φυσική τάξη.

Στην Ινδία, ο Βούδας ανέπτυξε μια διδασκαλία για τον ανθρώπινο πόνο, την επιθυμία και την απελευθέρωση από τη δυστυχία.

Στον ισλαμικό κόσμο, ο Αβικέννας και ο Αβερρόης συνέβαλαν καθοριστικά στη φιλοσοφία, στην ιατρική και στη μετάδοση και ερμηνεία της αριστοτελικής σκέψης.

Η παγκόσμια ιστορία της φιλοσοφίας είναι επομένως ιστορία πολλών πολιτισμών που συχνά συναντήθηκαν, διαφώνησαν και αλληλοεπηρεάστηκαν.

Ντεκάρτ: Η αμφιβολία ως αφετηρία της γνώσης

Ο Ρενέ Ντεκάρτ, που έζησε από το 1596 έως το 1650, θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές της νεότερης φιλοσοφίας.

Η περίφημη διατύπωσή του «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω» συνοψίζει την προσπάθειά του να αναζητήσει μια βέβαιη αφετηρία για τη γνώση.

Η σκέψη του επηρέασε τη φιλοσοφία του νου, τη θεωρία της γνώσης και την επιστημονική μεθοδολογία.

Καντ: Η ηθική δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από το συμφέρον

Ο Ιμάνουελ Καντ, που έζησε από το 1724 έως το 1804, επηρέασε βαθιά τη νεότερη φιλοσοφία.

Υποστήριξε ότι η ηθική πράξη πρέπει να μπορεί να στηριχθεί σε αρχές που θα μπορούσαν να ισχύουν καθολικά.

Η αντίληψή του ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού παραμένει κεντρική στις σύγχρονες συζητήσεις για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Μαρξ και Νίτσε: Δύο στοχαστές που συγκλόνισαν τη νεότερη εποχή

Ο Καρλ Μαρξ ανέπτυξε μια ριζική κριτική του καπιταλισμού και της κοινωνικής οργάνωσης, δίνοντας έμφαση στις παραγωγικές σχέσεις και στις ταξικές συγκρούσεις.

Οι ιδέες του επηρέασαν πολιτικά κινήματα, επαναστάσεις και κοινωνικές επιστήμες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Φρίντριχ Νίτσε αμφισβήτησε παραδοσιακές ηθικές και φιλοσοφικές βεβαιότητες και ανέδειξε το πρόβλημα της δημιουργίας αξιών σε έναν κόσμο όπου οι παλαιές αυθεντίες χάνουν την ισχύ τους.

Η επιρροή και των δύο υπήρξε τεράστια, αν και οι ιδέες τους έχουν δεχθεί διαφορετικές και συχνά αντιφατικές ερμηνείες.

Οι γυναίκες που άλλαξαν τη σύγχρονη φιλοσοφία

Η Χάνα Άρεντ, που έζησε από το 1906 έως το 1975, μελέτησε τον ολοκληρωτισμό, την πολιτική ευθύνη και τη σχέση σκέψης και πράξης.

Η Σιμόν ντε Μποβουάρ, με το έργο «Το δεύτερο φύλο», άσκησε καθοριστική επιρροή στη φεμινιστική φιλοσοφία.

Η Ελίζαμπεθ Άνσκομπ συνέβαλε στην αναβίωση της ηθικής της αρετής και στη φιλοσοφία της πράξης.

Η παρουσία τους υπενθυμίζει ότι η ιστορία της φιλοσοφίας δεν είναι αποκλειστικά ιστορία ανδρών, ακόμη κι αν οι γυναίκες αντιμετώπισαν επί αιώνες σοβαρά εμπόδια στην εκπαίδευση και στη δημόσια πνευματική ζωή.

Οι μεγάλοι Έλληνες στοχαστές της νεότερης εποχής

Η ελληνική φιλοσοφική παράδοση δεν σταμάτησε στην αρχαιότητα.

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, που έζησε από το 1922 έως το 1997, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές του 20ού αιώνα.

Ανέπτυξε την έννοια του κοινωνικού φαντασιακού και υποστήριξε την ανάγκη της ατομικής και συλλογικής αυτονομίας.

Η κριτική του στη γραφειοκρατία και στις αυταρχικές μορφές εξουσίας εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις για τη δημοκρατία.

Ο Κώστας Αξελός, που έζησε από το 1924 έως το 2010, ανέπτυξε τη φιλοσοφία του παιχνιδιού του κόσμου και ασχολήθηκε με τη σχέση ανθρώπου, τεχνικής και σύγχρονου πολιτισμού.

Ο Παναγιώτης Κονδύλης, που έζησε από το 1943 έως το 1998, διακρίθηκε για το έργο του στην πολιτική φιλοσοφία, στην ιστορία των ιδεών και στη θεωρία της ισχύος.

Ο Χρήστος Γιανναράς, που έζησε από το 1935 έως το 2024, συνέδεσε τη φιλοσοφία με την ορθόδοξη θεολογία, την έννοια του προσώπου και την κριτική του σύγχρονου πολιτισμού.

Ο Στέλιος Ράμφος έχει επίσης συμβάλει στον δημόσιο φιλοσοφικό διάλογο, ιδιαίτερα γύρω από την ελληνική ταυτότητα, την αυτογνωσία και την πολιτισμική παράδοση.

Οι στοχαστές αυτοί δεν εκπροσωπούν μία ενιαία σχολή. Αντιθέτως, συχνά διαφωνούν ριζικά μεταξύ τους.

Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της ίδιας της φιλοσοφίας.

Τι θα έλεγαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι για την τεχνητή νοημοσύνη;

Είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα της εποχής μας.

Ο Σωκράτης πιθανότατα θα μας καλούσε να ορίσουμε πρώτα τι εννοούμε με τη λέξη «σκέψη».

Ο Πλάτων θα μπορούσε να θέσει το ερώτημα αν οι απαντήσεις μιας μηχανής αποτελούν πραγματική γνώση ή απλώς πειστική αναπαράσταση της γνώσης.

Ο Αριστοτέλης θα μας οδηγούσε να εξετάσουμε τις έννοιες της λογικής, της αιτιότητας και της ανθρώπινης κρίσης.

Ο Καντ θα έθετε το ζήτημα της ηθικής ευθύνης: ποιος λογοδοτεί όταν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί βλάβη;

Πρόκειται βεβαίως για σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις και όχι για απόψεις που διατύπωσαν οι ίδιοι σχετικά με μια τεχνολογία που δεν γνώριζαν.

Ωστόσο, αποδεικνύουν ότι η φιλοσοφία δεν είναι μια ξεπερασμένη επιστήμη.

Αντιθέτως, όσο πιο ισχυρή γίνεται η τεχνολογία τόσο πιο αναγκαία γίνεται η φιλοσοφική συζήτηση για τα όριά της.

Η UNESCO φέρνει τη φιλοσοφία στο επίκεντρο των κρίσεων του 2026

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας έχει ιδιαίτερα επίκαιρο χαρακτήρα.

Η UNESCO οργανώνει στις 19 Νοεμβρίου στο Παρίσι εκδηλώσεις με κεντρικό ομιλητή τον φιλόσοφο Σουλεϊμάν Μπασίρ Ντιανιέ, ο οποίος θα μιλήσει για τη δυνατότητα της ανθρωπότητας να συνυπάρχει και να αντιμετωπίζει συλλογικά τις προκλήσεις της εποχής.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερα μεγάλα ζητήματα: η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη, η μετανάστευση και η υγεία.

Φοιτητές από συνεργαζόμενα πανεπιστήμια θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια και συζητήσεις με στόχο τη διατύπωση προτάσεων για τη δημόσια πολιτική.

Η επιλογή αυτών των θεμάτων αποκαλύπτει πόσο στενά συνδέεται πλέον η φιλοσοφία με τα πιο πιεστικά προβλήματα του πλανήτη.

Η Ελλάδα πρέπει να ξαναβάλει τη φιλοσοφία στην καθημερινή ζωή

Η χώρα που γέννησε τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη δεν αρκεί να τιμά τους φιλοσόφους της με αγάλματα, ονομασίες δρόμων και επετειακές εκδηλώσεις.

Χρειάζεται να αξιοποιεί ουσιαστικά την κληρονομιά τους.

Στο σχολείο, η φιλοσοφία μπορεί να καλλιεργήσει την ικανότητα των μαθητών να επιχειρηματολογούν, να αναγνωρίζουν λογικά σφάλματα και να αντιμετωπίζουν κριτικά τις πληροφορίες.

Στη δημόσια ζωή, μπορεί να ενισχύσει τον σεβασμό στη διαφορετική άποψη και την ανάγκη τεκμηρίωσης των πολιτικών αποφάσεων.

Στη δημοσιογραφία, η φιλοσοφική σκέψη συνδέεται με την αναζήτηση της αλήθειας, την αμφισβήτηση των αυθεντιών και την υποχρέωση διασταύρωσης των γεγονότων.

Και στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, των παραπλανητικών ειδήσεων και των τεχνητά παραγόμενων εικόνων, αυτές οι δεξιότητες είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ.

Η μεγαλύτερη προσφορά των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων δεν ήταν ότι έδωσαν οριστικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Ήταν ότι μας δίδαξαν να μη σταματάμε να ρωτάμε.

Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας.