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Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από το ατύχημα, ενώ άλλα δύο μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης πρόβαλαν εκτενώς το περιστατικό, μεταδίδοντας εικόνες από τη συντριβή και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων.

Η σύγκρουση των εναέριων μέσων συνέβη ενώ οι επίγειες δυνάμεις μάχονται με τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει προκαλέσει καταστροφές κατοικιών και εκκενώσεις οικισμών.

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Η σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στην Ψάθα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μεγαλύτερων διεθνών μέσων ενημέρωσης, με την είδηση να κάνει τον γύρο του κόσμου λίγη ώρα μετά το τραγικό περιστατικό.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της καταστροφικής πυρκαγιάς που μαίνεται στη δυτική Αττική. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ άλλα δύο διακομίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

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Το περιστατικό προβλήθηκε εκτενώς από διεθνή μέσα όπως το BBC, το Sky News, η Telegraph, το Al Jazeera, ο Independent, η The Sun και το India Today, τα οποία μετέδωσαν εικόνες και πληροφορίες από τη δραματική επιχείρηση.

Το Al Jazeera ανέφερε ότι τηλεοπτικά πλάνα κατέγραψαν το ένα ελικόπτερο να εκρήγνυται και να συντρίβεται μέσα στις φλόγες, έπειτα από αυτό που φαινόταν να είναι σύγκρουση με τον έλικα άλλου ελικοπτέρου στον αέρα. Το δίκτυο σημειώνει ότι τα δύο εναέρια μέσα επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας, κοντά στην Αθήνα, όπου οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει περισσότερες από εκατό κατοικίες και έχουν οδηγήσει σε εκκενώσεις οικισμών.

Η The Sun έκανε λόγο για εικόνες που δείχνουν το ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο να πέφτει στο έδαφος, επισημαίνοντας ότι αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των μελών του πληρώματος.

Από την πλευρά του, το India Today τόνισε ότι η συντριβή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής αποστολής πυρόσβεσης πάνω από την Ψάθα, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες, εναέρια μέσα και βαρέα μηχανήματα έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχει καταγράψει η Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι.

Η σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες διεθνείς ειδήσεις της ημέρας, καθώς τα ξένα μέσα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις τόσο για την κατάσταση των μελών των πληρωμάτων όσο και για την εξέλιξη της μεγάλης φωτιάς που συνεχίζει να απειλεί περιοχές της δυτικής Αττικής.