Ημέρα τελικού και… μεταλλίου είναι η σημερινή (17/9) για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο.

Ο Έλληνας χρυσός ολυμπιονίκης αγωνίζεται στις 14:49 (ΕΡΤ2) στον τελικό του μήκους και είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά, έχοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο (8,46 μ.).

Advertisement

Advertisement

Τη Δευτέρα ο Μίλτος Τεντόγλου «προσγειώθηκε» στα 8.17 και εξασφάλισε πρώτος θέση στον τελικό του αγωνίσματος.

«Όλα εξαρτώνται από την κατάστασή μου. Μπορεί να είμαι ο πρώτος ή τελευταίος. Αλλά υπάρχουν κάποια άτομα που μπορούν να κάνουν κάτι καλό, απλά όχι αυτό που μπορώ να κάνω εγώ όταν είμαι καλά» σχολίασε ο Μίλτος Τεντόγλου μετά την πρόκρισή του.