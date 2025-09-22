Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν αναλάβει την εξιχνίαση για την απόπειρα δολοφονίας του 34χρονου άνδρα, έξω από το σπίτι του στο Παγκράτι. Σύμφωνα με πληροφορίες δύο δράστες του είχαν στήσει καρτέρι και τον περίμεναν να επιστρέψει, γνωρίζοντας ότι ο περιοριστικός όρος, που του έχει επιβληθεί για να είναι ελεύθερος, είναι τις ώρες ποδοσφαιρικού αγώνα τής ομάδας του να βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα της γειτονιάς του, όπως το βράδυ της Κυριακής κατά την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Ο 34χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για περιστατικά με υπόβαθρο αθλητικής βίας, αλλά τα πληροφοριακά δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τον εντάσσουν στην ομάδα κακοποιού, που έχει σχέση με τον Έντικ, και πρόσφατα είχαν αποπειραθεί να τον δολοφονήσουν στα δυτικά προάστια τής Αττικής.

Πηγές ενημέρωσης της HuffPost αναφέρουν ότι υπάρχουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 34χρονος, μπορεί να έχει αποτραβηχτεί από τις ομάδες των χούλιγκαν, αλλά πλέον ασχολείται με τη διακίνηση κακοποιών και για αυτό τον προσέγγισε ο κακοποιός, ο οποίος θέλει -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ- να μπει και σε αυτή τη δραστηριότητα, ενώ πολλοί αστυνομικοί πιστεύουν ότι θα ήθελε να έχει ενεργό ρόλο και σε μεγάλο σύνδεσμο οπαδών.

Ο 34χρονος σε πρώτο χρόνο είπε στους αστυνομικούς ότι πλέον δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ότι δεν έχει καμία αντιπαλότητα και ότι δεν αναγνώρισε τους δράστες. Τα στελέχη του “Ανθρωποκτονιών” ήδη έχουν ξεκινήσει την έρευνά τους για τον εντοπισμό των δραστών.