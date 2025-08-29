Ως έναν άνθρωποι υπεράνω πάσης υποψίας, τρυφερό και χαμηλών τόνων, περιγράφουν τον 43χρονο που έβαλε κρυφές κάμερες στις γυναικείες τουαλέτες της εταιρείας όπου εργαζόταν αλλά και στην τουαλέτα του σπιτιού του, για να παρακολουθεί τα όσα έκαναν τα ανυποψίαστα μέλη της οικογένειάς του αλλά και οι συνάδελφοί του.



Μετά την καταγγελία για την ύπαρξη των κρυφών καμερών στις γυναικείες τουαλέτες της εταιρείας στην Παλλήνη, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος του 43χρονου. Έτσι αποδείχθηκε πως είχε «παγιδεύσει» και διάφορα σημεία του σπιτιού του και είχε στην κατοχή του υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Έτσι συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η έρευνα των αρχών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη καθώς τα ερωτήματα για την φρικιαστική υπόθεση είναι πολλά και αναπάντητα. Δεν έχει διευκρινιστεί το από πότε ο 43χρονος παρακολουθεί τις γυναίκες συναδέλφους του μέσα στην τουαλέτα. Αν και προσλήφθηκε σχετικά πρόσφατα στην εταιρεία, ερευνάται αν έβαλε τις κάμερες από την πρώτη κιόλας ημέρα του στη νέα δουλειά, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του MEGA Live News.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές ερευνούν μήπως ο 43χρονος κρατούσε βίντεο και φωτογραφίες από τις κρυφές κάμερες και τις πουλούσε στο διαδίκτυο. Από την εταιρεία αναφέρουν πως έχει ήδη απολυθεί και έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες για την προστασία των εργαζομένων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 43χρονος είναι πατέρας ενός κοριτσιού μόλις 6 μηνών. Τον Σεπτέμβριο μάλιστα θα γίνει και η βάπτισή της.

Άνθρωποι από τον περιβάλλον του, περιγράφουν τον 43χρονο ως έναν ταπεινό άνθρωπο και αναφέρουν πως κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιον από εκείνον.

Η φρικιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που έγινε στις 31 Ιουλίου για κρυφή κάμερα με ενσωματωμένη μνήμη στις γυναικείες τουαλέτες της εταιρείας στην Παλλήνη.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος του και έτσι, στις 18 Ιουλίου έγινε έρευνα στο σπίτι του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά, υπολογιστές και κάρτες μνήμης, τα οποία είχαν και υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Εν τέλει ο δράστης βρέθηκε και συνελήφθη στην Νίκαια.

Ο 43χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Τελικά ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της εμφάνισης 2 φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.