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Εργαστηριακά επιβεβαιώθηκε η παρουσία ιού στα νεκρά ψάρια που είχαν εντοπιστεί τον περασμένο Απρίλιο στη λίμνη Παμβώτιδα, δίνοντας απάντηση στο φαινόμενο της μαζικής θνησιμότητας που είχε προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι εργαστηριακές αναλύσεις στα δείγματα που συλλέχθηκαν ανίχνευσαν τον ιό της Εαρινής Ιαιμίας του Κυπρίνου (SVCV), ενώ τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια του εξωτερικού.

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Ο ιός εντοπίστηκε σε νεκρά ψάρια του είδους πεταλούδα (Carassius spp.), τα οποία είχαν περισυλλεγεί από τα νερά της Παμβώτιδας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, η παρουσία του SVCV φαίνεται να συνέβαλε στη θνησιμότητα σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, μεταξύ των οποίων η περίοδος ωοτοκίας και οι θερμοκρασίες του νερού.

Μετά την επιβεβαίωση του ιού, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου προχώρησε στην εφαρμογή άμεσων υγειονομικών μέτρων, με στόχο την προστασία της ιχθυοπανίδας και τον περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω εξάπλωσης.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος ζωντανών ψαριών από και προς τη λίμνη Παμβώτιδα, καθώς και η διακίνηση ζώντων ιχθύων εντός της περιοχής της λίμνης.

Τα μέτρα έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προστασία του οικοσυστήματος και στην αποτροπή ενδεχόμενης μετάδοσης του ιού σε γειτονικές υδάτινες περιοχές ή μονάδες εκτροφής. Η αλιεία στην Παμβώτιδα συνεχίζεται κανονικά, καθώς οι περιορισμοί αφορούν αποκλειστικά τη μετακίνηση ζωντανών ψαριών.

Σημειώνεται, επίσης, ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν πραγματοποιείται εμπλουτισμός της λίμνης με ψάρια. Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων κρίθηκε απαραίτητη βάσει των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Για την επιβεβαίωση του ιού και τα μέτρα που αποφασίστηκαν έχουν ενημερωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Τμήμα Αλιείας, καθώς και η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου του ΟΦΥΠΕΚΑ. Στόχος είναι να συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της κατάστασης στη λίμνη Παμβώτιδα.