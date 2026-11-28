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Στην προσωπική της εμπειρία με την πυθαγόρεια διατροφή αναφέρθηκε η Θεοφανία Παπαθωμά, μιλώντας μεταξύ άλλων για την τριήμερη αποχή από φαγητό και νερό, την οποία χαρακτήρισε ως «το πιο ωραίο που μπορείς να κάνεις».

Η ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» και συζήτησε με τον παρουσιαστή για διάφορες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απόφασή της να γεννήσει το τρίτο της παιδί στο σπίτι, στην περίοδο κατά την οποία έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική, αλλά και στην ξηρασία.

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Περιγράφοντας την εμπειρία της από την πυθαγόρεια διατροφή, η Θεοφανία Παπαθωμά αποκάλυψε ότι έχει μείνει για τρεις ημέρες χωρίς φαγητό και νερό, εκφράζοντας μάλιστα τον ενθουσιασμό της για τη συγκεκριμένη πρακτική.

«Έχει τύχει να μείνω τρεις ημέρες χωρίς να φάω. Αυτό είναι το πιο ωραίο που μπορείς να κάνεις. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Τρεις ημέρες χωρίς νερό και φαγητό, αυτή είναι η λεγόμενη ξηρασία. Αυτό που ομορφαίνει είναι οι καλές σκέψεις, τίποτα άλλο και η καλοσύνη στην ψυχή. Στην πυθαγόρεια διατροφή τρως φρούτα και λαχανικά, δημητριακά, όλα αυτά. Αβοκάντο, ανανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.