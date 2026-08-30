Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιστημονική μελέτη υποδεικνύει ότι η συστηματική κατανάλωση πατάτας επί χιλιάδες χρόνια ενδέχεται να επηρέασε την ανθρώπινη εξέλιξη, ευνοώντας τη γενετική προσαρμογή πληθυσμών στις Άνδεις.

Το γονίδιο AMY1, που σχετίζεται με τη διάσπαση του αμύλου, παρουσιάζει αυξημένα αντίγραφα στους αυτόχθονες κατοίκους της περιοχής λόγω της φυσικής επιλογής.

Η πατάτα αποτελεί πλέον βασικό τρόφιμο παγκοσμίως, αν και η ελληνική παραγωγή έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας τους 339.000 τόνους το 2024.

Η εγχώρια αγορά καλύπτει μέρος των αναγκών της μέσω σημαντικών εισαγωγών, με την Αίγυπτο να αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή νωπής πατάτας.

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Μια ταπεινή πατάτα μπορεί να κρύβει πολύ περισσότερη ιστορία απ’ όση φανταζόμαστε. Τόση, ώστε μια νέα επιστημονική μελέτη να υποστηρίζει ότι η συστηματική κατανάλωσή της επί χιλιάδες χρόνια πιθανότατα άφησε το αποτύπωμά της ακόμη και στην ανθρώπινη εξέλιξη.

Η έρευνα επιστημόνων του UCLA και του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, εξέτασε αυτόχθονες πληθυσμούς των Άνδεων, όπου η πατάτα καλλιεργείται εδώ και περίπου 6.000 έως 10.000 χρόνια.

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Η πατάτα και το ανθρώπινο DNA

Οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν στο γονίδιο AMY1, που σχετίζεται με την παραγωγή αμυλάσης στο σάλιο. Πρόκειται για το ένζυμο που αρχίζει να διασπά το άμυλο ήδη από τη στιγμή που μασάμε.

Οι αυτόχθονες Περουβιανοί που μελετήθηκαν διαθέτουν κατά μέσο όρο περίπου δέκα αντίγραφα του AMY1, δύο έως τέσσερα περισσότερα από τους άλλους 83 πληθυσμούς που εξετάστηκαν. Στους Μάγια του Μεξικού, για παράδειγμα, ο μέσος αριθμός ήταν έξι.

Δεν σημαίνει βέβαια ότι κάποιος έτρωγε πατάτες και… άλλαζε το DNA του. Η εξήγηση είναι η φυσική επιλογή: άνθρωποι που ήδη διέθεταν περισσότερα αντίγραφα του συγκεκριμένου γονιδίου μπορούσαν πιθανότατα να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα μια διατροφή πλούσια σε άμυλο και, μέσα σε χιλιάδες χρόνια, το χαρακτηριστικό έγινε συχνότερο στον πληθυσμό.

Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το φαγητό και το περιβάλλον μπορούν να συμμετέχουν στην ανθρώπινη εξέλιξη.

Τι μας προσφέρει διατροφικά

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Η πατάτα συχνά «κατηγορείται» εξαιτίας της μεγάλης περιεκτικότητάς της σε άμυλο και κυρίως επειδή έχουμε ταυτίσει την κατανάλωσή της με τις τηγανητές πατάτες.

Η ίδια η πατάτα, όμως, δεν είναι διατροφικός «εχθρός». Μια ψητή πατάτα 100 γραμμαρίων με τη φλούδα έχει περίπου 90-95 θερμίδες, ελάχιστο λίπος, περίπου 20-21 γραμμάρια υδατανθράκων και 2 γραμμάρια φυτικών ινών. Αποτελεί καλή πηγή καλίου, βιταμίνης C και βιταμίνης Β6. Η φλούδα της προσφέρει σημαντικό μέρος των φυτικών ινών. (The Nutrition Source)

Το μεγάλο διατροφικό «αλλά» βρίσκεται στον τρόπο μαγειρέματος: άλλο βραστή ή ψητή πατάτα με ελαιόλαδο και άλλο μια μεγάλη μερίδα τηγανητές με πολύ αλάτι και λιπαρά.

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Από τις Άνδεις στον Καποδίστρια

Η πατάτα κατάγεται από τη Νότια Αμερική και καλλιεργούνταν στις Άνδεις χιλιάδες χρόνια πριν φτάσουν εκεί οι Ευρωπαίοι. Στην Ευρώπη μεταφέρθηκε μετά την ισπανική κατάκτηση της Αμερικής και σταδιακά εξελίχθηκε σε βασικό τρόφιμο.

Στην Ελλάδα η διάδοσή της συνδέθηκε με τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος ως πρώτος Κυβερνήτης προσπάθησε να εισαγάγει και να οργανώσει την καλλιέργειά της ώστε να βελτιωθεί η διατροφή του φτωχού τότε πληθυσμού.

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Εδώ βρίσκεται και ο περίφημος θρύλος ότι, επειδή οι Έλληνες δεν έδειχναν ενδιαφέρον, ο Καποδίστριας διέταξε να φυλάσσονται οι πατάτες ώστε να φαίνονται πολύτιμες και ο κόσμος άρχισε να τις… κλέβει. Είναι μια ωραία ιστορία που επαναλαμβάνεται εδώ και γενιές, αλλά οι ιστορικοί αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την αυθεντικότητά της.

Η πατάτα στο ελληνικό οικογενειακό τραπέζι

Δύσκολα υπάρχει ελληνικό σπίτι στο οποίο η πατάτα δεν αποτελεί ένα από τα βασικά τρόφιμα του εβδομαδιαίου μενού.

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Είναι σχετικά οικονομική, χορταστική, συνδυάζεται σχεδόν με τα πάντα και μπορεί να αποτελέσει είτε συνοδευτικό είτε κύριο γεύμα.

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Τηγανητή δίπλα στο κρέας και το ψάρι, φούρνου με λεμόνι και ρίγανη, βραστή σε σαλάτα, πουρές, πατατοσαλάτα, πατάτες γιαχνί, ογκρατέν, γεμιστές, ψητές στα κάρβουνα ή στον φούρνο, μέσα σε σούπες, σε πίτες, ακόμη και σε ομελέτες. Η ελληνική κουζίνα την υιοθέτησε τόσο βαθιά ώστε σήμερα δύσκολα τη φανταζόμαστε ως ένα προϊόν που πριν από περίπου δύο αιώνες ήταν ουσιαστικά νεοφερμένο.

Ποιοι τρώνε τις περισσότερες

Σε απόλυτες ποσότητες, οι τεράστιοι πληθυσμοί της Ασίας έχουν φυσικά μεγάλη κατανάλωση. Όταν όμως υπολογίζεται η κατανάλωση ανά κάτοικο, η Λευκορωσία βρίσκεται διαχρονικά στην κορυφή των διεθνών κατατάξεων.

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Στοιχεία που βασίζονται σε δεδομένα FAOSTAT την τοποθετούν περίπου στα 170 κιλά ανά κάτοικο τον χρόνο, με την Ουκρανία να ακολουθεί περίπου στα 130 κιλά. Παλαιότερα επίσημα στοιχεία του FAO έδιναν επίσης πρώτη τη Λευκορωσία, με 181 κιλά ανά κάτοικο. (Potato Insights)

Πόση πατάτα παράγει η Ελλάδα

Και εδώ αρχίζει ένα σημαντικό οικονομικό κεφάλαιο.

Η ελληνική παραγωγή έχει υποχωρήσει αισθητά σε βάθος χρόνου. Το 2023 έπεσε στους 309.000 τόνους, τη χειρότερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας. Το 2024 ανέκαμψε κατά περίπου 10%, φτάνοντας τους 339.000 τόνους, από καλλιεργούμενη έκταση περίπου 132.000 στρεμμάτων. Παραμένει όμως περίπου 15% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της πενταετίας 2019-2023. (ypaithros.gr)

Και οι αριθμοί δείχνουν πόσο έχει αλλάξει η εικόνα: το 2012 η ελληνική παραγωγή ήταν περίπου 575.000 τόνοι, ενώ το 2013 είχε φτάσει τους 665.000. (ypaithros.gr)

Νάξος, Νευροκόπι και οι διάσημες ελληνικές πατάτες

Η Πατάτα Νάξου, προϊόν ΠΓΕ, είναι ίσως το διασημότερο ελληνικό όνομα. Το ιδιαίτερο έδαφος και το μικροκλίμα του νησιού έχουν δημιουργήσει μια ολόκληρη τοπική παράδοση γύρω από την καλλιέργειά της.

Εξίσου γνωστή είναι η πατάτα Κάτω Νευροκοπίου στη Δράμα, όπου το ψυχρό κλίμα και οι ιδιαίτερες εδαφολογικές συνθήκες έχουν συνδέσει ολόκληρη την περιοχή με το προϊόν. Μόνο στην περιοχή του Νευροκοπίου η καλλιέργεια κινείται τα τελευταία χρόνια γύρω στις 17.000 στρέμματα. (Agrotypos)

Σημαντική παράδοση υπάρχει επίσης στην Ηλεία, στην Αχαΐα, στη Μεσσηνία, στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Λασίθι, αλλά και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας.

Παράγουμε 339.000 τόνους αλλά εισάγουμε άλλους 254.000

Αυτό είναι ίσως το εντυπωσιακότερο οικονομικό στοιχείο.

Το 2024 η Ελλάδα παρήγαγε περίπου 339.000 τόνους πατάτας, αλλά ταυτόχρονα εισήγαγε περίπου 254.000 τόνους νωπής πατάτας, συνολικής αξίας 118 εκατ. ευρώ. (ypaithros.gr)

Και από πού έρχονται;

Πρώτη με τεράστια διαφορά είναι η Αίγυπτος, η οποία το 2024 κάλυψε περίπου το 61% των ελληνικών εισαγωγών νωπής πατάτας. Δηλαδή περίπου έξι στις δέκα εισαγόμενες νωπές πατάτες προέρχονταν από εκεί. Ακολουθούν, ανάλογα με την εποχή και τη χρονιά, η Γαλλία και η Κύπρος. (ypaithros.gr)

Υπάρχει μάλιστα και δεύτερος λογαριασμός: τα μεταποιημένα προϊόντα πατάτας. Το 2024 εισαγάγαμε ακόμη 93.500 τόνους μεταποιημένων προϊόντων, αξίας άνω των 134 εκατ. ευρώ. Σχεδόν το σύνολό τους ήταν κατεψυγμένα, κυρίως από Βέλγιο, Ολλανδία και Γαλλία. (ypaithros.gr)

Έτσι, ένα τρόφιμο που ξεκίνησε πριν από χιλιάδες χρόνια από τις Άνδεις, φαίνεται ότι επηρέασε τη γενετική προσαρμογή ανθρώπινων πληθυσμών, πέρασε τον Ατλαντικό, έφτασε στην Ελλάδα με τον Καποδίστρια και κατέληξε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού τραπεζιού.

Από το DNA μέχρι τις πατάτες φούρνου της Κυριακής, η απόσταση τελικά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζαμε.