Ένας 17χρονος γρονθοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 16χρονο σε κεντρική πλατεία της Πάτρας: Ο 16χρονος, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να είναι σοβαρή. Μετά το περιστατικό, ο ανήλικος ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Ο δράστης, ηλικίας 17 ετών, αναζητείται από τις αρχές. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

