Ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκαν οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Advertisement

Advertisement

Ο εισαγγελέας άσκησε στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χωλ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.

Σημειώνεται πως μόλις οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση του κοριτσιού, ειδοποίησαν την αστυνομία και άρχισαν να το αναζητούν με γείτονες και αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα. Η 4χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, από τον μάγειρα ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Άμεσα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από γιατρό του Κέντρου Υγείας Παξών, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν.

Παξοί: Αύριο το τελευταίο αντίο στην 4χρονη που έχασε τη ζωή της σε πισίνα

Αύριο στις 6:30 το απόγευμα, θα πουν το τελευταίο αντίο στη μικρή Αμέλεια η οικογένεια, οι συγγενείς αλλά και όλοι οι κοινωνία των Παξών, στο Λογγό όπου μεγάλωνε με την οικογένειά της.

Τραγική ειρωνεία, αύριο η Αμέλεια θα είχε τα γενέθλιά της, θα γιόρταζε τα 4 χρόνια της. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια