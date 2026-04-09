Ενα κοριτσάκι 12 ετών εντοπίστηκε στις 18.30 το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (8.4) από άνδρες της ΔΙΑΣ να είναι ασυνόδευτη μέσα σε λεωφορείο στη Βούλα.

Η ανήλικη που εντοπίστηκε σε λεωφορείο στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και συγκεκριμένα πως την είχε χτυπήσει η μητέρα της νωρίτερα, ενώ επεσήμανε ότι την προηγούμενη ημέρα την χτύπησε και ο πατέρας της.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, συνέλαβαν την μητέρα της 12χρονης, ηλικίας 51 ετών για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση ανηλίκου, ενώ ο 59χρονος πατέρας της αναζητείται από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να έχει μέχρι στιγμής συλληφθεί

Για το συμβάν ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ η ανήλικη μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο.