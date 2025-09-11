Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση Τραμ με σταθμευμένο αστικό λεωφορείο, το απόγευμα της Τετάρτης (10/9), στην οδό Μικράς Ασίας στον Πειραιά. Την έρευνα διενεργούν οι αρμόδιες Αρχές, με την υποστήριξη της ΣΤΑ.ΣΥ και της Ο.ΣΥ, οι οποίες έχουν θέσει στη διάθεση των αρχών τόσο το σχετικό οπτικό υλικό όσο και το καταγραφικό δεδομένων ταχύτητας του Τραμ.

Από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος, οι Διοικήσεις και οι εργαζόμενοι των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Ο.ΣΥ και της ΣΤΑ.ΣΥ έσπευσαν στο σημείο, προσφέροντας άμεση συνδρομή στην Τροχαία και στο ΕΚΑΒ, όπως επισημαίνεται σε νεότερη ανακοίνωση των δύο εταιρειών.

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι, με απόλυτη προτεραιότητα την υγεία των τραυματιών – επιβατών και οδηγών – οι Διοικήσεις και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ και της Ο.ΣΥ στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό όσων διακομίστηκαν στα νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, 21 άτομα έλαβαν εξιτήριο το βράδυ της Τετάρτης από τα νοσοκομεία Θριάσιο και ΚΑΤ, ενώ το ανήλικο παιδί που επίσης τραυματίστηκε πήρε εξιτήριο το μεσημέρι της Πέμπτης από το Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ εξακολουθούν να νοσηλεύονται η μία επιβάτιδα και ο οδηγός του Τραμ (στην καρδιολογική κλινική), με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται μη ανησυχητική.

Επιπλέον, το βράδυ της Τετάρτης μερίμνησαν για τη μεταφορά των επιβατών που έλαβαν εξιτήριο και δεν διέθεταν μέσο μετακίνησης, ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια στην οικία τους.

Όσον αφορά τον οδηγό του λεωφορείου, η ανακοίνωση επισημαίνει πως πρόκειται για έμπειρο επαγγελματία με αποδεδειγμένη επιχειρησιακή επάρκεια, ο οποίος ακολούθησε πιστά τον κανονισμό λειτουργίας και προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες. Ήταν εκείνος που ειδοποίησε πρώτος τις Αρχές και παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο με τραύμα στο κεφάλι και αφού έλαβε την απαραίτητη φροντίδα, πήρε εξιτήριο.

Η ΣΤΑ.ΣΥ και η Ο.ΣΥ λυπούνται για το συμβά και ζητούν μία ειλικρινή συγγνώμη προς τους πολίτες και το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και την αναστάτωση που προκλήθηκε, ενώ υπογραμμίζεται ότι οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να στηρίζουν έμπρακτα τους τραυματίες.