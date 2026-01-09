Η xAI του Έλον Μασκ περιόρισε τη δυνατότητα τροποποίησης εικόνων (image editing) στο εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης Grok σε χρήστες επί πληρωμή, μετά τις αποδοκιμασίες που ακολούθησαν τις καταγγελίες για δημιουργία βίντεο deepfake με σεξουαλικό περιεχόμενο.

«Η παραγωγή και τροποποίηση εικόνων αυτή τη στιγμή περιορίζονται στους χρήστες επί πληρωμή» αναρτήθηκε σχετικά στο Χ.

Όπως είχαν πει πολλοί χρήστες, το chatbot ικανοποιούσε αιτήματα για ψηφιακή τροποποίηση φωτογραφιών που σε κάποιες περιπτώσεις περιελάμβαναν «γδύσιμο» των ατόμων που απεικονίζονταν (ή άλλων ειδών επεξεργασία τους) χωρίς τη συναίνεσή τους.

Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του BBC, πλέον το «μήνυμα» πλέον φαίνεται πως είναι ότι αυτοί που ζητούν δημιουργία τέτοιου περιεχομένου θα καταχωρούνται, δεδομένου ότι θα πρέπει να υποβάλλουν όνομα και στοιχεία πληρωμής.

Σημειώνεται πως η Κομισιόν διέταξε το Χ του Έλον Μασκ να διατηρεί όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το Grok για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διασφαλίζεται συμμόρφωση στους κανόνες της.

«Αυτό σημαίνει πως λέμε στην πλατφόρμα κρατήστε τα εσωτερικά σας έγγραφα, μην τα ξεφορτωθείτε, επειδή έχουμε αμφιβολίες για τη συμμόρφωσή σας…και πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε πρόσβαση σε αυτά αν το ζητήσουμε ξεκάθαρα» είπε ο εκπρόσωπός της, Τόμας Ρενιέ, σημειώνοντας πως η Κομισιόν αποφάσισε την παράταση μιας εντολής που είχε σταλεί στην Χ πέρυσι ως το τέλος του 2026.

