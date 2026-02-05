Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης, «θρύλος» της νυχτερινής διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γνωστός επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή με αιφνίδιο τρόπο, προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30 το απόγευμα της Πέμπτης (05.02.2026).

Ο Λάκης Ραπτάκης ήταν μορφή στο χώρο του nightlife. «Άλλαξε όλη τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» λέει άνθρωπος που είχε συνεργαστεί μαζί του. Τη δεκαετία του ’80 και του ’90 ήταν κυρίαρχος έχοντας φτάσει μάλιστα στο σημείο να έχει 46 μαγαζιά διασκέδασης.

Η καριέρα του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 με τη θρυλική ντίσκο Tiffany’s στη Θεσσαλονίκη, ένα σημείο συνάντησης που έγραψε ιστορία. Ακολούθησαν το ομώνυμο εστιατόριο και η διάσημη Disco 51 στην οδό Προξένου Κορομηλά, ενώ η επιρροή του επεκτάθηκε και στην Αθήνα με χώρους όπως το Prive, το Loft, αλλά και η ιστορική Αλυσίδα που έγινε κλαμπ στη Χαριλάου, χωρίς να ξεχάσουμε και το Φίξ.

Γνωστός ήταν επίσης ο θυελλώδης έρωτάς του με τη Βάνα Μπάρμπα από το 1998 ως το 2000 όταν χώρισαν με εκρηκτικό τρόπο.

Εκείνη του έκανε μήνυση για ξυλοδαρμό λόγω ζηλοτυπίας, εκείνος της έκανε αγωγή για 50 εκατ. δραχμές δανεικά κι αγύριστα. Μετά από χρόνια ωστόσο αποκατέστησαν τις σχέσεις τους. Έγιναν αχώριστοι φίλοι, μέχρι το τέλος της ζωής του Λάκη Ραπτάκη, απόψε το απόγευμα.