Πέθανε σε νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας όπου είχε μεταφερθεί, το 3ετών κοριτσάκι από την Αγγλία που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του, από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Το παιδί αφού νοσηλεύτηκε αρκετές ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση, στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης, όπου είχε γίνει η αεροδιακομιδή του από το Νοσοκομείο της Ρόδου, την προηγούμενη εβδομάδα η οικογένεια κίνησε όλες τις διαδικασίες και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πατρίδας τους, στην Αγγλία. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί από την Κρήτη είχαν ενημερώσει τους οικείους τους πως η βλάβη που είχε υποστεί το μικρό κορίτσι ήταν ανεπανόρθωτη. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, το 3 ετών κορίτσι κατέληξε στις 26 Οκτωβρίου στο Νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας.

Advertisement

Advertisement

Ενημέρωση των ελληνικών Αρχών – αλλαγή των κατηγοριών

Όπως είναι γνωστό, για το περιστατικό συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία ο 44χρονος θείος, καθώς φέρεται ως το άτομο που είχε υπό την επίβλεψή του το μικρό κορίτσι, καθώς και ο 54χρονος Έλληνας, υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου αρμόδιος για τους πελάτες που εξυπηρετεί το ξενοδοχείο. Στους δύο άνδρες ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται ο 57χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο διευθυντής της μονάδας (οι οποίοι δεν είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου), για το αδίκημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε στον παθόντα βαριά σωματική βλάβη.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Ροδιακή, μετά την τραγική αυτή κατάληξη που είχε η πορεία της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού, θεωρείται βέβαιο ότι ο αρμόδιος ανακριτής Ρόδου που χειρίζεται την υπόθεση, θα προχωρήσει στην αλλαγή των κατηγοριών. Εφόσον γίνει αυτό, ο θείος και ο 54χρονος Έλληνας, που ήδη έχουν απολογηθεί για την υπόθεση, θα κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, το επόμενο διάστημα, ενώ εξηγήσεις αναμένεται να κληθούν να δώσουν και οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι, ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής του ξενοδοχείου όπου διέμενε το ανήλικο κορίτσι με την οικογένειά του και έγινε το συμβάν.

Η τελευταία βουτιά στην πισίνα

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στις 14 Οκτωβρίου 2025 σε ξενοδοχείο στην περιοχή Λάρδου της Ρόδου. Μάλιστα, όλα όσα συνέβησαν έχουν καταγραφεί σε βίντεο από τις κάμερες που υπήρχαν στον χώρο. Από το βιντεοληπτικό υλικό, σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτει ότι στις 12 παρά δέκα το μεσημέρι, το μικρό κορίτσι χωρίς συνοδεία ενηλίκου, πλησίασε τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά και εισήλθε στο νερό μόνη της, ενώ δεν φαίνεται να ήταν κάποιος άλλος μέσα στην πισίνα. Δέκα περίπου λεπτά αργότερα και ενώ το παιδί είχε καλυφθεί από ένα σωσίβιο, μία γυναίκα η οποία βρισκόταν σε διπλανή ξαπλώστρα, το είδε έβγαλε έξω το μικρό κορίτσι και άρχισε να του κάνει ανάνηψη.

Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία Νότιας Ρόδου και το ΕΚΑΒ.

Advertisement

Διασώστες του ΕΚΑΒ, γιατροί του Νοσοκομείου αλλά κι ένας ιδιώτης γιατρός που βρέθηκαν στο σημείο από την πρώτη στιγμή, πραγματοποίησαν τιτάνια προσπάθεια για τη σωτηρία του μικρού κοριτσιού, προσπαθώντας έτσι να το κρατήσουν στη ζωή.

Οι εξετάσεις που έγιναν στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Ρόδου έδειξαν δυστυχώςν ότι το άτυχο κοριτσάκι ήταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και στις 9 το βράδυ στις 14 Οκτωβρίου 2025 μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Δύο ώρες αργότερα στις 14 Οκτωβρίου 2025, ο 44χρονος Βρετανός θείος και ο 54χρονος Έλληνας συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, όπου μετά την άσκηση ποινικών διώξεων παραπέμφθηκαν στην ανάκριση και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς όρους.

Advertisement