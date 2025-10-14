Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείο Ρόδου νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 3 ετών, το οποίο βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) στον πάτο της πισίνας ενός ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου.

Το νήπιο είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού και όπως όλα δείχνουν βρισκόταν μέσα στην πισίνα για αρκετή ώρα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι.

Advertisement

Advertisement

Όπως δήλωσε ο Μιχάλης Σοκορέλος, αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου, όταν εντοπίσθηκε το κοριτσάκι στον πάτο της πισίνας, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας γιατρός, βρετανικής καταγωγής, ο οποίος παρείχε στο παιδί από την πρώτη στιγμή τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι και με το ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

«Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Μεταφέρθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό και θα δούμε αν θα γίνει η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα», τόνισε ο Μ. Σοκορέλος.

Το παιδί βρισκόταν στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του για διακοπές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο τρόπος με τον οποίο διέφυγε από την προσοχή τους.

Πηγή: dimokratiki.gr