11 Δεκεμβρίου στην πόλη La Ciotat της Γαλλίας. Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται στον πάτο μιας πισίνας. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι προιόν ΑΙ. Όμως, όπως αποδεικνύεται δεν είναι.

C'est un coup à se prendre 35 euros pour stationnement gênant#laciotat

Μια 38χρονη με το 5χρονο κοριτσάκι της στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου πατάει γκάζι αντί για φρένο στην Jaguar της και βρίσκεται μέσα στην πισίνα Jean Boiteux. Οι εικόνες είναι σουρεαλιστικές. Η Jaguar XF της 38χρονης μητέρας – αξίας 40.000 ευρώ – βρίσκεται εντελώς βυθισμένη κάτω από το νερό.

😳 Confused the accelerator and the brake — a car crashed into a swimming pool full of people



In France, a 38-year-old woman drove her car at full speed straight into a public swimming pool during a training session. The cause was simple but frightening — the driver confused the…

Με το που πάτησε γκάζι, το αυτοκίνητο πέρασε μέσα από έναν φράχτη και στη συνέχεια από μια τζαμαρία και βυθίστηκε στην πισίνα την ώρα που οι κολυμβητές βρίσκονταν στο νερό. Αμέσως βούτηξαν στην πισίνα δύο ναυαγοσώστες και ένας πολίτης και κατάφεραν να σώσουν τη μητέρα και την κόρη, ενώ ως εκ θαύματος κανείς, συμπεριλαμβανομένων των κολυμβητών στην πισίνα, δεν τραυματίστηκε.