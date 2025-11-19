Συνελήφθη τo πρωί της Τετάρτης έξω από λύκειο της Πετρούπολης ένας 16χρονος ο οποίος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του ένα μπαλτά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 8 το πρωί, έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης, αστυνομικοί της Ομάδας ΟΠΚΕ προσέγγισαν τον 16χρονο και διαπίστωσαν ότι κρατούσε ένα μπαλτά μήκους 29 εκατοστών.

Advertisement

Advertisement

Ο 16χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Σημειώνεται ότι το σχολείο βρισκόταν υπό κατάληψη μέχρι την περασμένη Παρασκευή (14/11).

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)